Voka: “Verbod op doorgaand vrachtverkeer treft lokale ondernemers” Kristof Pieters

05 maart 2020

14u26 0 Waasland Om de leefbaarheid van hun dorpskernen te vrijwaren, hebben een aantal Wase gemeenten beslist om doorgaand zwaar vrachtverkeer te weren. In Lokeren, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Sint-Niklaas geldt vanaf nu een tonnagebeperking (+3,5 ton) voor doorgaand verkeer op een deel van of op het gehele grondgebied. Voka – de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland heeft begrip voor deze maatregel, maar is het niet eens met de wijze waarop de zones zijn ingekleurd.

Het verbod geldt voor alle duidelijkheid niet voor het plaatselijk verkeer van en naar bedrijven, voor landbouwvoertuigen en voor autocars. Voka is op zich niet tegen de maatregel, maar maakt zich ernstige zorgen over de ondernemers die net buiten de verbodszones liggen. “Want die kunnen nog amper beleverd worden”, zegt Dirk Bulteel, directeur Belangenbehartiging. “Met de start van de Oosterweelwerken deze zomer, betekent dat een bijkomende belemmering van hun activiteiten.”

Voka Antwerpen-Waasland vraagt in de eerste plaats dat de lokale besturen van Zwijndrecht, Kruibeke en Beveren daarom om delen van hun grondgebied toe te voegen aan de zone met tonnagebeperking. “Dan hebben we een aaneengesloten industriële zone waarbinnen lokale ondernemingen zich wel kunnen verplaatsen. Een aantal grote industrieterreinen in die gemeenten liggen middenin de werfzone van de Oosterweel en hebben het nu al zwaar te verduren”, aldus Bulteel.

De maatregel heeft volgens Voka ook een zware impact op de bedrijvenzones rond de E17 in Lokeren, Sint-Niklaas en Temse. “Het doorgangsverbod verplicht alle vrachtvervoer uit die gemeenten om via de E17 naar de E34 of naar de haven te rijden. In praktijk betekent dat elke dag tientallen kilometers omrijden via de werffiles van de Oosterweel.”

Voka wijst er nog op dat deze maatregel een gevolg is van het gebrek aan juiste keuzes in het verleden. “Al jaren pleiten we voor een verbinding tussen de E17 en de E34. We dragen nu de gevolgen van het ontbreken van deze infrastructuur”, zegt Bulteel nog.