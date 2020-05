Voka pleit voor vervroegde korting op drijfkrachtbelasting voor bedrijven die getroffen werden door coronacrisis Kristof Pieters

07 mei 2020

16u31 0 Beveren De kamer van koophandel Voka Antwerpen-Waasland vraagt gemeenten een vervroegde korting toe te kennen op de drijfkrachtbelasting. Het stadsbestuur van Antwerpen gaat binnenkort een initiatief voorleggen aan de gemeenteraad. In onze regio zijn het vooral Beveren, Zwijndrecht en Temse die heel wat inkomsten halen uit de drijfkrachtbelasting.

De belasting op drijfkracht is een resultaatsonafhankelijke belasting die door 16 van de 37 gemeenten in de arrondissementen Antwerpen en Sint-Niklaas wordt geheven. Het gaat om een heffing op machines en motoren in bedrijven. In onze regio zijn het vooral grote bedrijven in het havengebied die flink wat moeten neertellen. Voka Antwerpen-Waasland deed daarom een oproep bij het uitbreken van de coronacrisis om ondernemingen die hebben stilgelegen te compenseren.

Volgens gedelegeerd bestuurder Luc Luwel hebben intussen al verschillende steden en gemeenten gehoor gegeven aan de oproep. Zo besliste de stad Antwerpen vorige week dat bedrijven, die hun activiteiten als gevolg van de coronacrisis een tijdlang hebben moeten stilleggen, de korting op de bedrijfsbelasting al dit jaar mogen verrekenen. Normaal kan een korting voor het aanslagjaar 2020 pas volgend jaar in rekening worden gebracht.

Voka Antwerpen-Waasland roept de andere gemeenten met een drijfkrachtbelasting op om een gelijkaardige vervroegde belastingvermindering in te voeren. Zwijndrecht heeft in onze regio het hoogste tarief met 30 euro per kW. In Beveren bedraagt dit 18,6 euro per kW en in Temse 18 euro per kW. “We vragen verder expliciet ook aan de gemeenten Beveren en Temse om een vrijstelling op inactieve motoren te voorzien in hun reglement, net als in de andere gemeenten”, zegt Luwel nog.