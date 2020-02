Voetbalclub FC Bosdam krijgt nieuw kunstgrasveld Kristof Pieters

18 februari 2020

18u20 6 Beveren Voetbalclub FC Bosdam krijgt binnenkort een nieuw kunstgrasveld. De gemeente zette hiervoor het licht op groen. Het gaat om een investering van 430.000 euro.

FC Bosdam ontstond in 1981 als een schoolploegje van de Centrumschool in de Bosdamlaan in Beveren. Door het familiale karakter van de club groeide het aantal leden elk jaar en intussen zijn er al meer dan tweehonderd spelers. In 2010 verhuisde de club naar een nieuw stadion met twee velden in een kleedkamercomplex in de sportzone. Tien jaar later is dat echter opnieuw een maatje te klein geworden. Door het A-terrein te vervangen door een kunstgrasmat wil de gemeente de speelcapaciteit gevoelig verhogen. Er is een investering van 430.592 euro mee gemoeid. Het kunstgrasvoetbalveld zelf zal een speelveld van 100 x 60 meter hebben met 3 meter veiligheidszone rondom.