Voetbalclub Antwerp start jeugdacademie op bij KFC Vrasene: “Het ligt gevoelig maar onze jeugdopleiding wordt er wel beter van” Kristof Pieters

08 oktober 2020

17u29 0 Vrasene De Royal Antwerp FC Academy heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met KFC Vrasene. Dat is opmerkelijk want hierdoor gaat Antwerpen met haar scouts vissen in de vijver van Waasland-Beveren. “We beseffen dat dit gevoelig ligt maar voor ons primeert de kwaliteit van de jeugdopleiding en die wordt er met deze overeenkomst beter van”, zegt Wesley Schelfhaut van KFC Vrasene.

RAFC Academy heeft met verschillende clubs een structurele samenwerking en breidt die nu uit naar de Kempen met Hoogstraten VV en KFC Nijlen én naar het Waasland met KFC Vrasene. Die laatste is toch wel een opvallende naam want hiermee wordt Antwerp voor het eerst actief op Bevers grondgebied.

The Great Old gaat de jeugdopleiding in Vrasene naar een hoger niveau tillen. De beste talenten zouden ook vlotter kunnen doorstromen. KFC Vrasene heeft zo’n 250 jeugdspelers. Volgens Wesley Schelfhaut van het jeugdbestuur kwam Antwerp zelf aankloppen. “Door het wegvallen van Lokeren in eerste klasse wou men in deze regio opnieuw voet aan de grond krijgen bij een andere club. Antwerp is natuurlijk de eeuwige rivaal van Beveren. We weten dat dit gevoelig ligt maar we hebben in de eerste plaats gekeken naar de meerwaarde van deze overeenkomst. De jeugdwerking gaat hier een stuk beter van worden. We hadden vroeger trouwens een gelijkaardige samenwerking met Waasland-Beveren maar daar was het verhaal nogal éénzijdig. Omdat het inhoudelijk niet veel meer voorstelde is de samenwerking stopgezet.”

Volgens Schelfhaut heeft RAFC Academy een pak meer te bieden. “Maar men moet het belang van deze samenwerking ook niet overschatten”, benadrukt hij. “Uiteraard zullen de scouts van Antwerp onze jeugd met meer interesse volgen maar spelertjes gaan hier niet massaal weggeplukt worden.”