VLM laat beslag leggen op auto van woordvoerder Doel 2020 Kristof Pieters

26 augustus 2019

18u00 1 Doel/Kieldrecht De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft aan een gerechtsdeurwaarder opdracht gegeven om beslag te laten leggen op de auto van Jan Creve, woordvoerder van het actiecomité Doel 2020. De VLM wil hiermee een openstaande schuld in een rechtszaak vereffenen. Volgens Jan Creve is het bedrag echter niet correct. Hij vindt het ook bijzonder vreemd dat de VLM haar strijd verder zet terwijl Doel 2020 en de Vlaamse overheid intussen al drie jaar met elkaar aan tafel zitten en een akkoord hebben om geen bewoners meer uit te drijven.

De grond van de zaak gaat terug tot 2010. “Het is één van de vele procedureslagen die plaatsvonden in de marge van het conflict rond de havenuitbreiding”, zegt Jan Creve. “In het kader van de plannen voor het Saeftinghedok kwamen de huizen en boerderijen die waren aangekocht door de Vlaamse overheid in handen van de MLSO en de VLM. Die twee administraties voerden gedurende meer dan 10 jaar een doorgedreven politiek van afbraak en uitzetting. Daarbij kwam het herhaaldelijk tot heftige confrontaties en werden jarenlange procedures gevoerd.”

Zonder verduidelijking

In 2010 kregen de bewoners van het historisch gehucht in natuurgebied de Putten in Kieldrecht opdracht om hun huizen te verlaten. Dat gold ook voor de historische hoeve waar Jan Creve woont. Maar de VLM verloor keer op keer de procedure. Na de vernietiging van de plannen van het Saeftinghedok in 2016 kwamen de Vlaamse Overheid en Doel 2020 overeen dat er geen nodeloze uitzettingen van bewoners meer zouden plaatsvinden. Alle bewoners zouden opnieuw een contract krijgen. Het was een van de voorwaarden die Doel 2020 stelde om deel te nemen aan het zoeken naar een compromis voor de havenuitbreiding. “Doel 2020 heeft zich steeds aan zijn afspraken gehouden”, reageert Creve. “Voor een deel van de Vlaamse overheid blijkt dat duidelijk veel minder het geval. De MLSO verzaakte afgelopen jaren aan verdere procedures en/of uitvoeringen van vonnissen tegenover bewoners.” Maar de VLM zette zijn procedures tegen de bewoners van twee historische hoeves in de Oud Arenberg verder. Begin dit jaar verkreeg de VLM een gunstig vonnis. “Maar wel na een procedureslag en nadat de VLM eerder vier keer in het ongelijk was gesteld”, zegt Creve. “Om haar gelijk te krijgen is de Landmaatschappij al die jaren blijven doorgaan met procedures op telkens nieuwe gronden.” Het vonnis werd in april betekend. Daarbij werd bij de woordvoerder van Doel 2020 een bedrag gevorderd van 5.366 euro voor proceskosten. “De berekening bleek echter fout en op een herhaalde vragen tot een correcte afrekening kwam geen enkel antwoord. Tot vorige week mijn advocaat werd meegedeeld dat de VLM opdracht had gegeven om tot beslag over te gaan van mijn auto. Dat dus zonder enige poging tot verduidelijking en op basis van een niet-correcte afrekening. De VLM is bovendien geen eigenaar meer van de hoeve in kwestie. Want die werd intussen overgedragen aan Maritieme Toegang.” Volgens Creve gedraagt de VLM zich bijzonder rancuneus in het dossier. “Het zijn praktijken waarvan we dachten dat ze voorbij waren maar helaas blijkt nu het tegendeel.”

Privaat huurgeschil

Volgens de Vlaamse Landmaatschappij kadert de inbeslagname in een privaat huurgeschil. “Omwille van de ruimtelijke context in het gebied kan de woning volgens de VLM niet bewoond blijven”, zegt woordvoerder Leen Van den Bergh. “Daarom heeft de VLM als eigenaar de huur van de woning opgezegd en wordt de woning overgedragen aan de Afdeling Maritieme Toegang. De heer Creve heeft de geldigheid van de huuropzeg altijd betwist. In hoger beroep werd de VLM echter in het gelijk gesteld. Na overleg tussen de betrokken advocaten en de betrokken gerechtsdeurwaarder werd een afrekening opgemaakt van de proceskosten, waarbij rekening gehouden werd met de vergoedingen die reeds in de loop van de procedure werden betaald. Als de heer Creve die kosten betaalt, kunnen verdere stappen, zoals in beslagname, worden vermeden. De VLM heeft alleszins een correcte huuropzeg gegeven en heeft de woninghuurwet gerespecteerd.”