Vlaamse overheid stelt studiebureaus aan om toekomstperspectief voor Doel uit te werken Kristof Pieters

20 december 2019

17u42 0 Doel De Vlaamse overheid stelt de studiebureaus OMGEVING en RE-ST aan om een toekomstperspectief voor Doel te ontwikkelen. Vrijdag heeft de regering de eerdere keuze voor de realisatie van een beperkt nieuw containerdok bevestigd. Volgens dit plan kan het polderdorp Doel blijven bestaan.

“Als eerste stap onderzoeken de bureaus aan de hand van scenario’s welke mogelijkheden er in de toekomst voor Doel zijn”, zegt Maarten Goris, voorzitter van de Werkgroep Doel. “In een tweede fase volgt daaruit een voorkeurscenario, dat de bureaus concreet uitwerken tot een toekomstperspectief op korte en lange termijn, met een visie en een actieprogramma. Het onderzoek zal in nauw overleg met de gemeente Beveren, actiegroepen, academici en de havenwereld lopen. Het toekomstperspectief moet volgens de huidige timing klaar zijn binnen anderhalf jaar, tegen midden 2021.”

Polderdorp gespaard

De vorige Vlaamse regering liet acht alternatieven voor de uitbreiding van de haven onderzoeken. Finaal opteerde de regering voor een negende piste. Dat negende alternatief voorziet in extra capaciteit voor 7,1 miljoen containers via de inbreiding van de bestaande dokken, aangevuld met een nieuw containerdok dat haaks op het Deurganckdok komt te liggen. Op die manier kan polderdorp Doel gespaard blijven. Het dossier gaat nu naar de Raad van State en komt dan terug naar de Vlaamse regering voor de definitieve vaststelling.

Niet alle hindernissen van de baan

Het actiecomité Doel 2020 is tevreden maar waarschuwt tegelijk dat nog niet alle hindernissen van de baan zijn. “De historische betekenis van dit moment kan moeilijk ontkend worden”, zegt woordvoerder Jan Creve. “Het laat zien dat er wel degelijk andere oplossingen mogelijk zijn om de haven te laten groeien dan de vernietiging van een hele streek. We verwachten nu wel van de Vlaamse regering dat zij consequent in overeenstemming met haar beloften in Doel en de omliggende polders huizen en panden ter beschikking komen van geïnteresseerden. Verder moeten er ook sluitende garanties komen rond de leefbaarheid van de Wase gemeenten en de bereikbaarheid van de regio. Op vlak van mobiliteit blijven voorlopig nog heel wat vragen bestaan.”

Ook de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) reageert opgetogen en ziet voordelen voor de verdere ontwikkeling van de Waaslandhaven. “De vraag naar extra ruimte voor het behandelen van containers neemt almaar verder toe, we zitten immers bijna op de limiet – zoals voorspeld werd”, zegt directeur Peter Van de Putte. “Met dit plan moet de behoefte aan containercapaciteit tot 2030 opgevangen worden. Als MLSO zullen we de logistiek-industriële zones ontwikkelen.” Voorzitter Boudewijn Vlegels is eveneens tevreden en pleit nu voor een snelle realisatie van een westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven. “Samen met de Oosterweelwerken moet die immers de huidige verkeersknoop rond de Waaslandhaven ontwarren”, legt hij uit. “We kunnen ons geen bijkomende verkeersstromen permitteren zonder dat deze maatregelen uitgevoerd worden. Zwaar verkeer uit de omliggende dorpskernen weren moet bovendien een topprioriteit zijn. En ook dit vraagt bijkomende maatregelen.”

Het Havenbedrijf hoopt binnen 2,5 jaar reeds een spade in de grond te kunnen steken voor de aanleg van het tweede containerdok. “De nood aan uitbreiding van onze containercapaciteit wordt meer dan ooit ondersteund door de positieve jaarcijfers”, reageert CEO Jacques Vandermeiren.