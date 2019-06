Viva Foundation laat Woodstock herleven in Van Gervenstraat Kristof Pieters

27 juni 2019

09u46 0 Beveren Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat het Woodstock festival werd georganiseerd met ‘Three Days of Peace & Music’. “Dit leek ons dan ook het perfecte thema om onze eigen 10e editie van Viva Foundation 9120 te vieren”, vertelt Stijn De Munck. “Het gevoel van ‘Peace & Music’ zullen we in de Gerard van Gervenstraat laten herleven met heel wat randanimatie, muziek, eten, drinken en vooral happy people.”

Het kleine Beverse broertje van Woodstock gaat door op zaterdag 29 juni in de Gerard Van Gervenstraat. De kleintjes en de jongeren kunnen zich ‘s middags amuseren in de gratis speelstraat en iedereen kan aansluiten bij thematische workshops en voorstellingen. “Men kan ook een ritje maken in een iconisch Volkswagenbusje of in een Kever. Het enige dat je hiervoor moet betalen is een grote glimlach. ’s Avonds brengen we extra ambiance met een liveband en golden sixties.”

Uiteraard worden de nodige bars voorzien met drankjes, typisch American festivalfood en hapjes door Inge Schoonvliet. Cremerie Francois is ook deze editie van de partij voor een lekker ijsje.