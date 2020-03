Viva Foundation 9120 schenkt opbrengst straatfeest aan Tarara en ’t Klepelken Kristof Pieters

02 maart 2020

09u11 0 Beveren De Viva Foundation 9120, een kleinschalig evenement met een tiental sociaal geëngageerde vrijwilligers dat jaarlijks een open themafeest organiseert in de verkeersvrije Gerard Van Gervenstraat, heeft tweemaal een cheque van 500 euro overhandigd aan Tarara en aan ’t Klepelken.

“Een hoofddoel van Viva Foundation 9120 is steun verlenen aan mensen die om de één of de andere reden tussen de mazen van het net van onze sociale voorzieningen vallen”, zegt voorzitter Stijn De Munck. “Het bedrag was de netto opbrengst van de afgelopen succesvolle straatfeesteditie ‘Viva Woodstock 69’. De beide Beverse organisaties mogen hun 500 euro vrij aanwenden, maar moet wel besteed worden aan kindernoden.”

De Viva Foundation 9120 bereidt zich momenteel voor op een andere feestformule. Het gratis evenement lokt traditiegetrouw nu een vijfhonderd bezoekers. “De bedoeling blijft alleszins om mensen samen te brengen: een ideaal middel tegen de verzuring.” Een elfde feesteditie is gepland op zaterdag 11 juli 2020.