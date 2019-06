Vijf lichtgewonden bij kop-staartbotsing op R2 Kristof Pieters

18u27 7 Beveren Op de R2 vielen er dinsdagmiddag vijf lichtgewonden bij een kop-staartaanrijding. Ze weigerden echter allen vervoer naar het ziekenhuis en werden ter plaatse verzorgd.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de aansluiting van de R2 op de E34. Een kleine Nederlandse bestelwagen reed er achteraan in op een personenwagen met Duitse nummerplaat. In die wagen zaten vier inzittenden. Allen raakten ze bij de hevige klap lichtgewond. Ook de bestuurder van de bestelwagen, een man uit het Nederlandse Axel, raakte lichtgewond. Volgens de man remde de Duitse bestuurder plots heel bruusk. De betrokken chauffeur verklaarde dat hij verrast werd door de scherpte van de bocht, waardoor hij hard remde. De vijf lichtgewonden weigerden allen vervoer door de ziekenwagen en werden ter plaatse verzorgd. Beide wagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De bestelwagen, een Fiat, was amper drie weken oud. Het ongeval veroorzaakte heel wat file op de R2.