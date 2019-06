Vijf chauffeurs onder invloed bij alcoholcontrole Kristof Pieters

03 juni 2019

16u23 1 Beveren De verkeersdienst van de politiezone Waasland-Noord heeft afgelopen vrijdag alcoholcontroles uitgevoerd. 228 bestuurders werden gecontroleerd. Vijf bestuurders reden onder invloed van alcohol.

Van drie bestuurders is het rijbewijs ingehouden voor zes uur, van twee bestuurders is het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Verder bleek één voertuig niet geldig gekeurd te zijn en een ander voertuig werd in beslag genomen wegens het vermoeden van niet-verzekering.