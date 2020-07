Vier fietsen gestolen uit tuin in Lodewijk De Vochtstraat Kristof Pieters

16 juli 2020

14u19 0

In de Lodewijk de Vochtstraat in Beveren werden er vier fietsen gestolen uit een tuin. De diefstal gebeurde tussen dinsdagavond en woensdagochtend. In de nacht van zondag op maandag gebeurde een gelijkaardige diefstal in een schuur in de Stationstraat in Sint-Gillis-Waas. Daar gingen dieven aan de haal met drie fietsen.