VIDEO. Zware brand bij schrootverwerkend bedrijf, rookpluim van kilometers ver te zien Kristof Pieters

10 juli 2019

18u05 6 Beveren Bij het schrootverwerkend bedrijf Belgian Scrap Terminal woedt momenteel een zware brand. Een grote berg autowrakken en ander schroot staat in lichterlaaie. Voorlopig is er geen gevaar voor de omgeving maar aan omliggende bedrijven is wel gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

De brand brak vanmiddag rond 15 uur uit bij de Belgian Scrap Terminal aan de Land van Waaslaan in de Waaslandhaven. Het vuur ging gepaard met een rookpluim die van kilometers ver te zien was. De brand ontstond in een omvangrijke berg schroot die op de kade klaarligt om verscheept te worden. De hulpverleningszone Waasland liet extra tankwagens aanrukken om voldoende bluswater voorhanden te hebben. Met grijpkranen van het bedrijf werd het brandende schroot uit elkaar getrokken, maar het blussen verloopt moeizaam omdat er heel wat brandbare stoffen tussen het schroot liggen. Er deden zich ook meerdere kleine explosies voor.

Geurhinder

De rookpluim trekt over enkele naburige bedrijven en werd met een zuidwestenwind richting het havengebied gedreven. Dit gaat gepaard met geurhinder. Omliggende bedrijven werden verwittigd en gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. Ook aan autobestuurders in de buurt wordt geadviseerd de ventilatie uit te schakelen. De precieze oorzaak van de brand is nog niet geweten.

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) volgt de situatie op de voet. “Voorlopig moeten er geen extra veiligheidsmaatregelen worden genomen”, laat hij weten. “Het is niet de eerste keer dat er een brand uitbreekt bij dit bedrijf maar nu was het wel al een tijdje geleden. We hebben in het verleden strengere normen opgesteld rond brandveiligheid. Zo zijn de brandgangen verbreed tussen de hopen schroot. Hierdoor is het voor de hulpdiensten makkelijker werken.”