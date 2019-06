VIDEO. Vrachtwagens botsen (nog maar eens) in Beverentunnel Kristof Pieters

11 juni 2019

14u03 2 Beveren In de Beverentunnel in Kallo zijn dinsdag twee vrachtwagens met elkaar in aanrijding gekomen, het zoveelste ongeval op rij op deze plek. Eén chauffeur raakte gewond. De takeling verloopt moeizaam, want één van de vrachtwagens is geladen met een rol staal van 29 ton.

Net als alle andere ongevallen op deze plek ging het ook dit keer om een kop-staartaanrijding doordat vrachtwagens in de tunnel moesten vertragen. Vlak aan de uitgang van de Beverentunnel bevindt zich de afrit voor het Deurganckdok. Hierdoor stremt het verkeer regelmatig waardoor er zich in de tunnel ongevallen voordoen.

De problematiek werd recent nog aangekaart in de Beverse gemeenteraad. Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) maakt zich zorgen over de veiligheid. “De Beverentunnel is oververzadigd en de afrit situeert zich te kort na de uitgang van de tunnel. Kan hier niks op korte termijn aan gedaan worden”, vraagt hij zich af.

Volgens schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) deelt het college de bezorgdheid. “Maar deze weg valt niet onder onze bevoegdheid”, reageert hij.

Stevenheydens vindt echter dat het college wel suggesties kan doen. “Het gaat hier tenslotte om een belangrijke verbindingsweg op ons grondgebied waar ook veel inwoners gebruik van maken om naar Fort Liefkenshoek te rijden. Een flitspaal zetten voor de tunnel kan misschien al veel soelaas brengen.”