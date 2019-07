VIDEO. Vrachtwagen verliest lading inoxplaten op E34: Bestuurder kan aanrijding niet vermijden Kristof Pieters

12 juli 2019

20u43 30 Beveren Op de E34 in Beveren heeft een vrachtwagen met Spaanse nummerplaten vrijdagavond een aantal pakken met inoxplaten verloren. Een Mercedes reed op één van de pakken in en werd tot schroot herleid. Als bij wonder raakte de bestuurder slechts lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur in de rijrichting van Zelzate. Ter hoogte van de verkeerswisselaar met de R2 wou een vrachtwagen de oprit van de E34 oprijden. In de bocht ging zijn lading aan het schuiven en boorde zich door het zeil van de oplegger. Een groot aantal inoxplaten kwam op de rijbaan terecht. De bestuurder van een Mercedes zag de lading vlak voor zijn neus van de vrachtwagen denderen: “In een flits zag ik de boel door het zeil van de vrachtwagen gaan”, getuigt hij. “Ik had geen enkele kans om de lading te ontwijken en ik reed er frontaal met volle snelheid op in. Ik had geen idee wat het juist was, maar aan de enorme klap voelde ik dat het iets zeer zwaar moest zijn. Ik ben blij dat ik hier nog sta. Als ik de schade aan mijn wagen zie, schrik ik er zelf van. Gelukkig reed ik met een stevige auto.” De bestuurder liep zelf slechts heel lichte verwondingen op en moest niet naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Ook de Spaanse vrachtwagenchauffeur besefte niet goed wat hem overkomen was. Volgens de eerste vaststellingen bleek dat de zware lading niet voldoende vastgemaakt was. De man had de lading net opgehaald in de Antwerpse haven.

Omdat de lading verspreid over de drie rijstroken lag en zelfs deels in de middenberm belandde, ondervond het verkeer zeer veel hinder. Er ontstond dan ook meteen een file. De opgeroepen brandweer kon na een kwartier één rijstrook vrijmaken, maar het bergen van de inoxplaten - sommigen ruim een ton zwaar - moest door een gespecialiseerde firma gebeuren en nam veel tijd in beslag. Pas om 21.40 uur was alles opgeruimd.