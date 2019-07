VIDEO. Vrachtwagen verliest lading inox platen op E34: bestuurder kan aanrijding niet vermijden Kristof Pieters

12 juli 2019

20u43 0 Beveren Op de E34 in Beveren heeft een vrachtwagen met Spaanse nummerplaten een aantal pakken verloren met inox platen. Een Mercedes reed op één van de pakken in en werd tot schroot herleid. Als bij wonder raakte de bestuurder slechts lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur in de rijrichting van Zelzate. Ter hoogte van de verkeerswisselaar met de R2 wou een vrachtwagen de oprit van de E34 oprijden. In de bocht ging zijn lading aan het schuiven. Een groot aantal inox platen kwam op de rijbaan terecht. Een bestuurder van een Mercedes kon een pakket met platen niet meer ontwijken en knalde er frontaal tegenaan. Zijn wagen was total-loss maar de chauffeur liep zelf slechts heel lichte verwondingen op en moest niet naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

De rijbaan is momenteel nog altijd versperd. Sommige van de inox platen wegen 250 kilogram. De opruimwerken zullen nog een tijdje in beslag nemen. Er is voorlopig slechts één rijstrook vrij waardoor er een file staat vanaf Melsele.