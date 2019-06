VIDEO. Vrachtwagen verliest deel van lading stellingonderdelen in Beverentunnel Kristof Pieters

26 juni 2019

16u49 2 Beveren Een vrachtwagen heeft woensdag een deel van zijn lading verloren in de Beverentunnel. Het ging om materiaal om stellingen te bouwen. Over een afstand van zeker honderd meter lag de rijbaan bezaaid met planken, waardoor er een tijdje geen doorkomen aan was.

Het verkeer op de R2 ondervond woensdagmiddag lange tijd hinder door het ongeval in de Beverentunnel. In de richting van Gent verloor een vrachtwagen stellingonderdelen. Een aantal chauffeurs die hierdoor vast stonden, staken een handje toe om de ijzeren loopplanken en verankeringen aan de kant te gooien. De vrachtwagen zelf kwam aan de uitgang van de tunnel tot stilstand. Een zwaar pak loopplanken van zo’n 2 ton hing te bengelen op de oplegger. Er zat niks anders op dan de spanriemen door te snijden en de lading manueel over te laten. Dat nam heel wat tijd in beslag. De rechterrijstrook bleef enkele uren afgesloten met heel wat file tot gevolg.