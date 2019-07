VIDEO. Prosperpolder organiseert voor vijfde maal het Vlaams kampioenschap Fierljeppen Kristof Pieters

07 juli 2019

19u13 0 Beveren Het Jaarmarktcomité van Prosperpolder organiseerde vandaag voor de vijfde maal het Vlaams kampioenschap fierljeppen. Fierljeppen is een traditionele Friese sport waarbij men probeert met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen.

De jubileumeditie van het kampioenschap fierljeppen mocht op een grote publieke belangstelling rekenen. De bezoekers kregen net als voorgaande jaren heel wat spektakel voorgeschoteld. Bij onze Noorderburen is fierljeppen een nationale sport maar in Prosperpolder draait het wel nog altijd om het amusement. Heel wat deelnemers kwamen in de waterpoel terecht maar bij dit zomerse weer was dat voor velen een welgekomen verkoeling. Ook terug van de partij waren de Friese Fierljeppers die enkele fraaie demonstraties gaven. Daarna mochten de Vlaamse teams het beste van zichzelf geven.

Voor de jongsten was er een minstens even avontuurlijke nevenactiviteit: Slingerjeppen. Met een slingertouw aan een grote kraan mochten de kinderen en tieners eveneens een kleine waterplas bedwingen met een zachte landing in een zandbak.

Het jaarmarktcomité mocht tevreden terugblikken op deze vijfde editie van het kampioenschap. Enkele deelnemers kregen verzorging na een wat minder zachte landing op het zandbed maar grote kwetsuren werden er gelukkig niet opgelopen. En een frisse pint of het iets meer stevige ‘Prosper’ deed achteraf wonderen.