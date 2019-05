VIDEO. Opnieuw hele dag chaos in Beverentunnel door reeks ongevallen met vrachtwagens Kristof Pieters

23 mei 2019

13u45 0 Beveren Het is bijna dagelijkse kost geworden: zware kop-staartaanrijdingen tussen vrachtwagens op het einde van de Beverentunnel richting Stabroek. Donderdag waren er drie in amper vier uur tijd. De oorzaak? Een oververzadiging van de R2 naar de Waaslandhaven en een afrit die te dicht tegen het einde van de tunnelkoker ligt. De oplossing? Een tweede ontsluiting van de Waaslandhaven op de E34, maar daarop is het nog enkele jaren wachten.

Chauffeurs die donderdag richting Waaslandhaven of Liefkenshoektunnel reden, moesten donderdag heel wat geduld uitoefenen. Door een reeks ongevallen met vrachtwagens in de Beverentunnel was het zowat de hele dag aanschuiven geblazen.

Rond 11 uur gebeurde het eerste ongeval net voor het einde van de tunnelkoker richting Stabroek. Er waren vier trucks betrokken. Er vielen gelukkig geen gewonden maar één van de vrachtwagens raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Het verkeer stond in een mum van tijd muurvast.

Amper vier uur later, omstreeks 15.15 uur, was het opnieuw prijs. Op twee plaatsen in de tunnel, met een afstand van nog geen 250 meter van elkaar, botsten trucks toen er plots filevorming ontstond. Eén van de vrachtwagens, een Nederlandse tankwagen geladen met melk, raakte zwaar beschadigd. Opnieuw vielen er gelukkig geen gewonden, maar de tunnel was wel ruim een uur afgesloten voor het verkeer, wat tot een erg chaotische avondspits leidde op de R2, de E34 en in een groot deel van de Waaslandhaven. Pas omstreeks 16.45 uur werd de tunnel weer vrijgegeven maar de hinder hield nog een hele tijd aan.

Meer dan twintig ongevallen per jaar

De Beverentunnel staat met stip op de lijst van zwarte punten in onze regio. In 2017 telde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maar liefst 22 kop-staartaanrijdingen en kettingbotsingen in de Beverentunnel. Cijfers van vorig jaar zijn nog niet beschikbaar maar alles wijst erop dat het aantal ongevallen alleen maar gestegen is.

De oorzaak is een oververzadiging van de R2 met vrachtverkeer en een afrit naar het Deurganckdok die vlak achter het einde van de tunnelkoker richting Stabroek ligt. Een overgrote meerderheid van de ongevallen doet zich op dezelfde manier voor, namelijk door een plotse remmanoeuvre bij het uitrijden van de tunnel. Bestuurders willen op het laatste moment de afrit naar het Deurganckdok nog nemen. Wanneer het achteropkomende verkeer in de tunnel dicht op elkaar rijdt, gaat het vervolgens fout.

Net voor de Beverentunnel zijn er intussen wel dynamische snelheidsborden aan portieken over de rijbaan aangebracht die in geval van filevorming het verkeer moeten waarschuwen. In de tunnel zelf, die ongeveer 1100 meter lang is, zijn deze borden echter niet aanwezig.

Tweede ontsluiting van haven voorzien tussen 2021 en 2024

In de gemeenteraad van Beveren is al meermaals de bezorgdheid geuit over de verkeersonveiligheid in de Beverentunnel. Net daarom dat het lokale bestuur bikkelharde garanties vraagt voor een oplossing van de mobiliteitsknoop bij een volgende havenuitbreiding. Die oplossing bestaat uit de aanleg van een tweede ontsluiting van de Waaslandhaven. Volgens minister Ben Weyts is de bouw van het knooppunt Waaslandhaven-West gepland tussen 2021 en 2024.