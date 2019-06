VIDEO. Opnieuw crash na achtervolging: jongeren belanden met auto tegen gevel Kristof Pieters

12 juni 2019

22u48 4 Beveren Twee jongeren zijn met een Mini Cooper tegen de gevel van een woning gecrasht na een politieachtervolging in Melsele. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Grote Baan (N70) en de IJzerstraat. Het huis is onbewoonbaar verklaard. De auto zou twee dagen geleden gestolen zijn.

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk, maar de achtervolging startte in het Pareinpark. Twee jongeren aan boord van een Mini Cooper sloegen op de vlucht voor de politie. Amper een kilometer verder liep het al fout. De chauffeur verloor de controle over het stuur en de auto knalde te pletter tegen de gevel van een woning.

Opgepakt

De twee inzittenden sloegen te voet op de vlucht maar konden in de buurt gevat worden door de politie. Ze werden meteen ingerekend en meegenomen voor verhoor. De auto zou twee dagen geleden gestolen zijn en stond geseind.

De schade aan de woning is aanzienlijk. De voorgevel is volledig gescheurd en instabiel. Het huis werd na inspectie door de brandweer onbewoonbaar verklaard. De bewoonster was op het moment van het ongeval aanwezig. Ze kwam er met de schrik vanaf.

Tweede crash na achtervolging

Het is al de tweede crash met een politieachtervolging op nog geen 24 uur tijd. Dinsdagavond knalde ook al een auto te pletter op de E17 op de grens van Melsele en Kruibeke. Ook die chauffeur was op de vlucht voor de politie.