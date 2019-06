VIDEO. Brand richt zware schade aan in biogascentrale Kristof Pieters

29 juni 2019

09u18 0 Beveren In de Waaslandhaven heeft vrijdagavond een zware brand gewoed in een biogascentrale. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling en was moeilijk te blussen. Drie jaar geleden deed zich op dezelfde site ook al eens een explosie voor.

Zowel de brandweerzone Antwerpen als de hulpverleningszone Waasland bestreden de brand met heel wat materiaal en manschappen. De rook trok richting containerterminals aan het Deurganckdok, maar niet richting bewoond gebied. In het gebouw waar de brand uitbrak, wordt zowel plantaardig als dierlijk afval vergist om elektriciteit op te wekken. Die elektriciteit, zo’n 3 megawatt of het equivalent van 6.000 huishoudens, voorziet onder meer de naastgelegen containerterminal van DP-World van stroom. In geval van een storing kunnen zij wel overschakelen op het gewone stroomnetwerk. De werkzaamheden op de terminal ondervonden daarom geen hinder. De schade aan de biogascentrale is wel aanzienlijk.

Op 22 augustus 2016 deed er zich in hetzelfde gebouw ook al eens een explosie voor waarbij twee gewonden vielen. Bij de brand van vrijdagavond raakte niemand gewond. De brandweer had wel uren werk om de brand onder controle te krijgen.