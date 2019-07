VIDEO. Adembenemend spektakel: luchtacrobaten dansen verticaal op kerktoren Kristof Pieters

17 juli 2019

15u35 0 Beveren Veel oh’s en ah’s woensdag op de jaarmarkt in Vrasene. Wie argeloos passeerde moet ongetwijfeld gedacht hebben waarom iedereen met het hoofd richting hemel stond gericht. De reden was het adembenemend spektakel dat de jonge Belgische Compagnie Laterrateral bracht op de kerktoren.

Hangend aan touwen bracht het trio een verticale dans tegen de torenspits. Het Belgisch gezelschap werd geboren uit de ontmoeting van drie circusartiesten die gespecialiseerd zijn in luchtfotografie. Deze jonge groep werd opgericht in 2017. Het was de eerste keer dat ze een kerktoren gebruikten als decor. Het spektakel trok een massa volk naar de jaarmarkt en dat was uiteraard ook het opzet. Het was meteen ook een voorsmaakje voor het internationaal straattheaterfestival dat deze zomer plaatsvindt tijdens de Beverse Feesten.