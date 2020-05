Verzekering op komst voor vrijwilligers Rode Kruis die COVID-19-patiënten vervoeren: “Geen bezoldiging en we draaien voor alle kosten op als we zelf besmet geraken” Kristof Pieters

08 mei 2020

13u12 2 Beveren Een open brief van Rode Kruis-hulpverlener Jan Standaert uit Beveren werpt vruchten af. Als ambulancier vervoert hij al wekenlang patiënten met een coronabesmetting, maar als het virus hem te pakken zou krijgen, draait hij als onbezoldigde vrijwilliger zelf voor alle medische kosten op. “Terwijl we vaak meer risico lopen dan andere gezondheidswerkers.” De federale regering geeft gehoor aan de oproep en werkt aan een verzekering voor vrijwilligers die met slachtoffers van COVID-19 in aanraking komen.

Jan Standaert, docent verpleegkunde op rust, is al vele jaren actief binnen het Rode Kruis-Vlaanderen als rampenhulpverlener, lesgever en ook als ambulancier bij de afdeling Beveren. Sinds maart bemant hij dagelijks een van de speciale COVID-ziekenwagens van het Rode Kruis. “Dat gebeurt op vraag van de overheid om de 112-diensten wat te ontlasten bij de vele bijkomende en complexe ritten”, legt hij uit. “Sinds het begin van de crisis vervoerden we als Rode Kruis-Vlaanderen reeds 2.500 patiënten, die vaak zeer ziek zijn. We zijn hiervoor goed opgeleid en ook uitstekend omkaderd. Over beschermingsmiddelen kunnen we zeker niet klagen. Maar we beseffen ook dat we nooit elk risico kunnen uitsluiten. We lopen evenveel kans om besmet te raken als alle andere gezondheidswerkers. Mogelijk zelfs meer, aangezien we contact hebben met de oorspronkelijke besmettingshaard van een patiënt; zijn woning.”

Wel bescherming, geen verzekering

Ondanks de moeilijke omstandigheden doen Jan Standaert en zijn collega’s het werk graag. “Het is om mensen te helpen dat we ons vrijwillig inzetten bij het Rode Kruis. Maar het feit dat we geen vergoeding krijgen, mag geen reden zijn om te discrimineren op vlak van verzekering”, vindt Jan.

Wie geen beroepsactiviteit met bezoldiging uitvoert, kan dus geen beroepsziekte krijgen. Blijkbaar werken we té vrijwillig Jan Standaert

Hij schreef een open brief nadat COVID-19 erkend werd als beroepsziekte bij de vrijwillige ambulanciers van de brandweer terwijl de vrijwilligers van het Rode Kruis hier geen aanspraak op konden maken. “De reden is dat ambulanciers bij een hulpverleningszone wel een vergoeding krijgen en juridisch dus niet onder de vrijwilligerswet vallen. Dat werd me ook zo bevestigd bij het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS). Wie geen beroepsactiviteit met bezoldiging uitvoert, kan dus geen beroepsziekte krijgen. Dat vond ik toch wel hallucinant. Als wij de pech hebben besmet en erg ziek te worden, draaien we dus zelf op voor alle gevolgen, behandeling, kosten, revalidatie en inkomstenverlies. We hebben via het Rode Kruis wel een ongevallenverzekering, maar COVID-19 wordt niet beschouwd als ongeval. Blijkbaar is een vrijwilliger, die zich intensief en niet zonder risico inzet voor zijn kwetsbare medemens, dus té vrijwillig, waardoor hij geen bijkomende bescherming krijgt. De overheid eist echter wel van ons — helemaal terecht — dat we, ook al zijn we vrijwilligers, op professionele wijze optreden en handelen. Tegelijkertijd moeten we wel alle risico’s maar zelf dragen.”

Regeling op komst

In een open brief riep Jan Standaert de overheid op om de ‘kafkaiaanse regeling’ recht te zetten. En die oproep kreeg gehoor, want het kabinet van minister Maggie De Block liet intussen weten dat er een voorstel in de maak is. Het ligt nu voor advies bij de Raad van State. “Het doet deugd dat er reactie is gekomen”, reageert Jan. “Ik schreef de brief uit frustratie in naam van alle collega’s van het Rode Kruis en bij uitbreiding van alle vrijwilligers want ook in rusthuizen en andere voorzieningen zijn heel wat mensen onbezoldigd aan de slag die nu alle risico’s zelf dragen.”