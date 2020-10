Verwarring rond buslijn 83 tijdens laatste fase van werken N450 Kristof Pieters

05 oktober 2020

11u36 7 Melsele/Kallo Er is wat verwarring ontstaan over de bediening van Kallo door De Lijn tijdens de laatste fase van de werken aan Melseledijk (N450) in Melsele. Het gemeentebestuur laat weten dat de bussen van lijn 83 voorlopig nog alle haltes zullen bedienen.

De tegenstrijdige informatie over de dienstverlening van lijn 83 was blijkbaar te wijten aan een storing op de website van De Lijn. De laatste fase van de werken aan de N450 gaan alleszins wel een grote impact hebben. Vanaf vandaag, 5 oktober, is er immers geen verkeer meer mogelijk van en naar de E34 en moet iedereen omrijden via Vrasene.

De bussen van lijn 83 zullen deze week nog wel langs de werf kunnen rijden. Nog tot 13 oktober worden dus alle haltes bediend. Vanaf 13 oktober om 22.30 uur ’s avonds tot en met 18 oktober moeten de bussen eveneens de omleiding langs Vrasene volgen en worden er een aantal haltes niet meer bediend. Het gaat om de halte Kruisdijklaan in Kallo en de haltes Dijkstraat, Koolputstraat, Hagewind, Gaverlanddam en Halfdreef in Melsele en Beveren. Van 19 oktober tot het einde van de werken rijdt lijn 83 terug langs de werf en worden alle haltes weer bediend.

Gesmeekt voor heraanleg

Gemeenteraadslid Issam Benali (sp.a) vraagt zich af of er echt geen andere oplossing was dan de N450 volledig af te sluiten. Schepen van Openbare Werken Raf Van Roeyen (CD&V) vraagt wat meer begrip. “We hebben bij het Vlaams gewest gesmeekt voor deze heraanleg. De werken zitten nu in een laatste fase op de talud van het viaduct van de E34. We kunnen het verkeer echter niet door de werf laten rijden. We hebben alle opties bekeken maar als we gaan faseren zouden de werken veel langer duren. Het is dus even op de tanden bijten voor deze laatste rechte lijn.”