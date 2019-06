Vernieuwde Gaanderij De Bever feestelijk heropend na brand Kristof Pieters

01 juni 2019

15u58 0 Beveren De bekende overdekte winkelgaanderij De Bever heeft de deuren feestelijk heropend na de zware brand van afgelopen zomer. Na grondige renovatiewerken is de gaanderij in een nieuw kleedje gestoken. De meeste handelaars keerden ook terug naar hun pand. “We hebben een moeilijke periode achter de rug maar de solidariteit was hartverwarmend”, klinkt het unaniem.

Een zware brand bracht op 31 augustus vorig jaar grote schade toe aan winkelgaanderij De Bever. Het vuur ontstond in een nagelstudio en ging gepaard met een zware rookontwikkeling. Dit veroorzaakte heel wat schade in de rest van de gaanderij. Alles kwam immers onder een dikke laag roet te zitten en de brandgeur bleef maandenlang hangen. Een tiental handelszaken moest noodgedwongen de deuren sluiten en op zoek gaan naar een alternatief. De solidariteit was echter enorm groot. Het management van winkelwandelstraat Warande schoot de getroffen handelaars meteen ter hulp. “We hebben snel na de brand samen met de gemeente een gesprek georganiseerd om alle noden in kaart te brengen zodat we een oplossing op maat konden voorstellen”, zegt Elke Franckx van Warande Beveren. “Dat is goed gelukt want niet minder dan acht handelaars konden we op deze manier tijdelijk verder helpen.”

Intussen al nieuwkomer

Na de brand en het bijkomende verzekeringswerk werd gestart met de renovatiewerken. Het plafond werd volledig vervangen, de gaanderij werd opnieuw geschilderd en de koepels vernieuwd. “Er is van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om een volledig nieuwe vloer te leggen”, zegt Bert De Hertogh, voorzitter van Winkeldorp Beveren. “Tot slot is er ook camerabewaking en een nieuwe muziekinstallatie geplaatst. Enkel de toegangsdeur aan de kant van Colruyt moet nog vervangen worden.”

Centrummanager Stefaan Provost is tevreden dat het merendeel van de winkelpanden terug werd ingevuld. “Enkele handelaars hebben hun plaats in de gaanderij definitief ingeruild voor een winkel in Warande maar een meerderheid is teruggekeerd. Intussen is een leeg pand ook al terug ingenomen door het Bevers Bakkertje.”

Schepen van lokale economie Filip Kegels (N-VA) looft de goede samenwerking en de solidariteit onder de handelaars. “Na de brand zijn snel noodoplossingen gevonden. Zowel onder de handelaars als onder de bevolking was de solidariteit hartverwarmend. Carrefour Market schonk bijvoorbeeld 600 euro voor het heropeningsfeest. Dit geld was het resultaat van een inzameling onder de klanten van de supermarkt kort na de brand.”

Donkere bladzijde omgeslagen

Bert De Hertogh hoopt dat nu een donkere bladzijde in de geschiedenis van de Gaanderij De Bever definitief is omgeslagen. “En dat door de renovatiewerken de gaanderij haar tweede adem zal vinden in ons winkelcentrum”, voegt hij er nog aan toe.

De handelaars zelf hebben er alle vertrouwen in. “We kregen veel positieve reacties op de vernieuwde inrichting”, zegt Michel Hamelink van fietsenhandel Michri. “Volgens de klanten oogt alles veel frisser en ruimer.” Michel is de enige die zijn zaak niet tijdelijk verhuisde. “Ik heb hier mijn atelier en dat verhuis je niet zomaar. Ik heb een afzuiging laten plaatsen zodat ik niet de hele dag in een rookgeur moest werken. Het was echter geen makkelijke periode. Bovendien was het vlak voor de brand net de goede kant aan het uitgaan met de gaanderij nadat er jarenlang veel leegstand was geweest. Ik hoop dat die positieve vibe niet is verdwenen. Er zijn weliswaar twee handelaars niet teruggekeerd maar er is al één pand terug ingevuld. We mogen dus zeker niet klagen.”

Javid Khaleqyan heeft sinds vier jaar een kleermakerij in Gaanderij De Bever. “Ik heb twee maand mijn zaak moeten verhuizen naar Warande”, vertelt hij. “De brand was een zware klap maar het heeft er wel voor gezorgd dat de gaanderij nu in een nieuw kleedje werd gestoken. Ik heb geen moment getwijfeld en wou zo snel mogelijk terugkeren. De klanten kennen immers de weg. Maar met de heropening hopen we natuurlijk dat er ook andere mensen eens een bezoekje zullen brengen. Iedereen is welkom.”