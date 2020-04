Vernielingen aangebracht in jeugdlokaal in Floralaan Kristof Pieters

22 april 2020

11u22 1

Dinsdag werd er een inbraak vastgesteld in een jeugdlokaal in de Floralaan in Beveren. Aan de achterzijde van het gebouw werd een raam ingeslagen. In het gebouw werden vernielingen aangebracht. Het is nog niet geweten of er iets gestolen werd. De inbraak gebeurde tussen 6 en 21 april.