Vermiste vrouw (54) dood teruggevonden op stationsparking Kristof Pieters

15 november 2019

18u00 42 Beveren/Sint-Niklaas De 54-jarige vrouw die donderdag verdween uit haar woning in de Zonnestraat in Sint-Niklaas, is vrijdag dood teruggevonden op de parking aan het station van Beveren.

De vrouw had donderdag tussen 4.50 en 7 uur haar woning verlaten met haar zwarte Volkswagen Golf. Omdat ze medische zorgen nodig had, werd meteen een opsporingsbericht verspreid. Vrijdagmiddag werd haar auto aangetroffen op de parking van het station in Beveren. Voor de vrouw kwam alle hulp echter te laat. Ze zat levenloos achter het stuur. De brandweer kwam ter plaatse om een tent te plaatsen over het voertuig voor verder onderzoek. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend, maar een wanhoopsdaad wordt niet uitgesloten.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op www.zelfmoord1813.be.