Verloederde gebouwen Parochiale Kring verdwijnen onder sloophamer Kristof Pieters

07 oktober 2020

17u15 0 Vrasene/Beveren De vervallen gebouwen van de Parochiale Kring in Vrasene verdwijnen volgende maand onder de sloophamer. Een herbestemming voor de site is er nog niet. Momenteel wordt er gewerkt aan een masterplan voor de hele site. De Parochiekring is niet het enige gebouw dat wordt afgebroken. Ook enkele woningen aan het Zillebeek, de Gentseweg en aan de Grote Baan in Melsele worden afgebroken omdat ze over de rooilijn staan.

De verschillende sloopvergunningen zijn intussen al toegekend. De gemeente stelde een ontwerper aan zodat een heel reeks gebouwen tegelijk kunnen afgebroken worden. De kostprijs van die sloopwerken wordt geraamd op 216.229 euro.

Het meest opvallend is de sloop van drie gebouwen op de terreinen van de Parochiale Kring in Vrasene. De gemeente kocht de site twee jaar geleden aan. De Parochiekring was vroeger het bruisende hart van Vrasene maar heel wat verenigingen trokken er weg. Onder meer KSA Frassati verliet de afgeleefde lokalen achter de zaal en bouwde intussen een nieuwbouw in de sportzone. OC ’t Klooster nam verschillende functies over van de Parochiekring. Bij de verenigingen is er vooral nood aan een feestzaal.

Masterplan

De sloop komt niks te vroeg want de gebouwen zijn in snel tempo vervallen geraakt. Vooral het vroeger lokaal van KSA is in erbarmelijke staat. Zowat alle ramen zijn ingegooid en er ligt overal afval. Wat er na de sloop in de plaats komt, is nog niet geweten. “We zijn volop bezig met een masterplan voor de ganse site”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “We hopen nog dit jaar met een eerste plan naar buiten te kunnen komen. De offertes voor de sloop zijn intussen binnen en we hopen dat de aannemer nog deze maand of ten laatste in november aan de slag kan gaan.”

Woningen op rooilijn

De sloopfirma zal ook drie woningen mogen afbreken die over de rooilijn staan. Het gaat onder meer op het huis aan de Gentseweg 17. De krotwoning is het enige pand in de rij dat vlak tegen de rooilijn staat. De gemeente zal het gebouw slopen om verkeerstechnische redenen. Zo kan er onder meer een breder voetpad worden aangelegd. Een tweede woning aan de Grote Baan 255, naast supermarkt Aldi, staat eveneens te dicht bij de rijbaan en het voetpad. Tot slot wordt ook de woning aan het Zillebeek 63 gesloopt. Het is het laatste huis in een rij dat vlak naast het pas aangelegde fietspad ligt.