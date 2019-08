Verkoopster Thais eetkraampje loopt brandwonden op bij incident met vuurpotje Kristof Pieters

10 augustus 2019

19u41 0 Beveren Op het Marktplein in Kieldrecht is de verkoopster van een Thaise eetstand vrijdagavond verbrand geraakt toen een vuurpotje omviel en een tafel in brand zette.

Op het Marktplein vonden zaterdagavond optredens en een kleine kermis plaats in het kader van Avondje Internationaal. Er waren ook een aantal eet- en drankstands aanwezig en er was aardig wat volk op de been. Om onduidelijke reden viel een van de met brandgel gevulde vuurpotjes, die het eten warm moesten houden, om. Een kunststof tafel vatte meteen vuur. In een poging om de vlammen te blussen liep de verkoopster, een vrouw van Thaise afkomst met de Nederlandse nationaliteit, tweedegraads brandwonden op aan de linkerarm. Getuigen konden de vlammen snel blussen en een EHBO-team, dat op de festiviteit aanwezig was, diende het slachtoffer meteen de nodige zorgen toe. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en bracht de vrouw naar het AZ-Nikolaas over voor verdere verzorging. De brandweer kwam ter plaatse voor een controle en beveiligde het kraam dat door het voorval moest sluiten. Buiten de verkoopster raakte niemand anders gewond.