Verkoop van azalea’s voor Kom op tegen Kanker voor het eerst in kwarteeuw enkel online Kristof Pieters

03 september 2020

16u06 0 Beveren Kom op tegen Kanker organiseert ook dit jaar het bekende Plantjesweekend ten voordele van kankerpatiënten en hun naasten. Al is een traditionele verkoop door de vele vrijwilligers vanwege corona deze keer jammer genoeg onmogelijk.

Het wordt dus een fikse uitdaging om de azalea’s dit jaar aan een nieuwe eigenaar helpen. Die uitdaging gaat Kom op tegen Kanker aan door zijn vermaarde azalea’s voor het eerst enkel online te verkopen. Dit maakt het bestellen en betalen van de plantjes makkelijk en veilig.

Wil jij er samen met Kom op tegen Kanker voor zorgen dat de zorg voor de vele duizenden kankerpatiënten kan blijven doorgaan? Surf dan tussen 1 en 20 september naar plantjesweekend.be en bestel een azalea (7 euro). Of vraag ineens bij vrienden en familie wie een plantje wil kopen en plaats een gezamenlijke bestelling. Zo beperk je de leveringskost en je ecologische voetafdruk. Je vrienden en familie pikken het plantje daarna bij jou op of jij bezorgt het hen. Zelf kun je de azalea’s gratis afhalen bij een afhaalpunt van vrijwilligers (21-30 september), bij een Aveve (26-30 september) of tegen een kleine meerprijs thuis laten leveren.

