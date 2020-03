Verkeerswisselaar wordt veiliger: betonnen muur wordt ingekort en asverschuiving vertraagt verkeer Kristof Pieters

01 maart 2020

10u25 9 Haasdonk/Bazel Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf maandag met aanpassingswerken aan de verkeerswisselaar van de E17 en de N485. Na een reeks zware ongevallen is beslist om de betonnen vangrails in te korten om de zichtbaarheid bij het op- en afrijden te verhogen. Er komt ook een asverschuiving om de snelheid aan het op- en afrittencomplex te verlagen. De werken zullen een maand duren.

Zowel vanuit Beveren als Kruibeke is er al lang kritiek op de betonnen beschermingsrand die acht jaar geleden werd aangebracht om fietsers te beschermen. De vangrail ontneemt namelijk het zicht van chauffeurs die van de afrit komen en de brug moeten kruisen. Het Agentschap Wegen en Verkeer bracht de betonnen muur aan om fietsers te beschermen. Tegelijk moet deze vangrail ook verhinderen dat voertuigen door de balustrade zouden rijden en op de onderliggende E17 terechtkomen.

De voorbije jaren gebeurden er echter heel wat ongevallen, vorig jaar waren er zelfs drie aanrijdingen op twee dagen tijd. Het Agentschap Wegen en Verkeer nam wel andere maatregelen en sloot één van de twee rijvakken op elke afrit af. Chauffeurs moeten sindsdien verder weg rijden van de betonnen rand, wat het blikveld op het aankomend verkeer vergroot. Omdat de kritiek blijft aanhouden is het Agentschap Wegen en Verkeer nu bereid om extra ingrepen te doen.

Ook nieuwe verlichting

De betonnen vangrails worden ingekort en er komt een asverschuiving op de N485 om het zicht te verbeteren voor het verkeer dat de E17 verlaat en de gewestweg wil oprijden. De asverschuiving met de nieuwe markeringen werkt ook snelheidsremmend aan het op- en afrittencomplex. Er geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur maar veel chauffeurs houden zich daar niet aan. Ook dat blijkt een grote factor bij heel wat ongevallen. Tegelijk met de werken aan de betonnen vangrail en de aanleg van de asverschuivingen, vervangt de aannemer de verlichting door LED-verlichting en komt er extra verlichting bij op de brug over de E17. Ook het wegdek van de brug krijgt een nieuwe laag in asfalt.

Op- en afritten één weekend dicht

De werken starten op maandag 2 maart. Verkeer blijft in alle richtingen mogelijk waardoor de impact op het verkeer eerder beperkt blijft. De werken met de grootste hinder gebeuren op het einde van de werken en tijdens het weekend. Vanaf vrijdag 27 maart om 19 uur gaat het volledige op- en afrittencomplex in Haasdonk/Bazel dicht tot maandagochtend 30 maart. De E17 op- en afrijden zal dan niet mogelijk zijn. Alle verkeer moet omrijden via het op- en afrittencomplex Kruibeke of via Sint-Niklaas-centrum. Op maandagochtend 30 maart voor de ochtendspits moeten alle werken klaar.

Alle info op http://www.wegenenverkeer.be/Beveren