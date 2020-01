Verdeler van speedbikes vestigt zich in Beveren: “Klanten smeekten bijna om hier filiaal te openen” Kristof Pieters

13 januari 2020

18u24 2 Beveren De fietsenzaak Velodome heeft een nieuw filiaal geopend aan de Albert Panisstraat in Beveren. De keuze voor deze locatie komt er op vraag van de klanten zelf. “Het is namelijk in de regio Waasland waar de grootste groei zit”, zegt zaakvoerder Philippe Van Eekhout. “Met de Oosterweelwerken en de toenemende files richting Antwerpen zal de vraag naar e-bikes en speed pedelecs alleen maar toenemen.”

Velodome had al twee winkels in Berchem en Brasschaat maar zocht al een tijdje een nieuwe stek in de regio Waasland. “We verkopen ook gewone stadsfietsen en koersfietsen maar het is natuurlijk vooral het segment van de e-bikes en speed pedelecs dat het meest groeit”, legt Van Eekhout uit. “Vooral leasing zit erg in de lift. Die klanten moeten echter ook op onderhoud komen met hun speedbike en voor mensen uit het Waasland is het vervelend dat ze hiervoor telkens naar Berchem moesten rijden. We hebben de laatste tijd enorm veel vraag gekregen om ook een vestiging in het Waasland te openen. Vooral voor verplaatsingen van en naar het havengebied neemt het gebruik van speedbikes enorm toe.”

De nieuwe zaak is meteen ook de grootste. Het gaat om een industrieel pand waar vroeger een binnenspeeltuin en fitnesszaak was gevestigd. “In het achterliggend magazijn zullen we onze stock centraliseren”, vervolgt Van Eekhout. “Bij de inrichting van de winkel is veel aandacht gegaan naar het interieur. We wilden hier geen rijen fietsen naast elkaar zetten. Het is meer een echte showroom waar de fietsen tot hun recht komen. Tenslotte tel je voor je een speedbike ook een mooie som neer. Service is bij ons eveneens essentieel. Om die reden beslaat het atelier ook een groot deel van de zaak.”

Jürgen Peirsman is de nieuwe filiaalhouder van Velodome Waasland. Hij zette zijn job bij de lokale politie opzij om zijn passie te volgen. “Het is al een serieuze overrompeling geweest”, getuigt hij. “Twee verdelers van speedbikes zijn er in deze regio korte tijd na elkaar mee gestopt en wij krijgen natuurlijk heel van deze klanten over de vloer voor onderhoud of herstelling. We hebben momenteel al twee mechanici in dienst en dat moeten er binnenkort vier worden. De vacatures staan al open en we zijn volop op zoek naar personeel.”

Ideale locatie

Velodome is één van de snelst groeiende fietsenketens en intussen zelfs hoofdverdeler van het merk Stromer, de grootste speedbikefabrikant. Dat de zaak Beveren koos voor de nieuwe vestiging is geen toeval. “Het was strategisch de ideale locatie”, zeggen Peirsman en Van Eekhout. “Hier zijn nu al erg veel klanten en de vraag zal de komende jaren alleen maar toenemen. De wegen slibben dicht en mensen zijn het beu om in de file te staan en gaan daarom op zoek naar alternatieven. Voor verplaatsingen binnen een straal van 10 km adviseren we een gewone elektrische fiets maar voor verdere afstanden is een speedbike ideaal.”

Bij Velodome zien ze ook het effect van de vele wegenwerken in de regio. “We spreken dan in de eerste plaats over de Oosterweelwerken maar ook andere grote wegenwerken zoals die aan de N70 en nu op de N450 doen mensen veel sneller naar een elektrische fiets grijpen als alternatief voor de auto.”

Meer info: https://velodome.cc/