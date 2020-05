Verdachte opgepakt na achtervolging in Haasdonk Kristof Pieters

18 mei 2020

18u44 4 Haasdonk De politie van de zone Waasland-Noord heeft maandagmiddag een man opgepakt na een wilde achtervolging. Die eindigde in de omgeving van de Stuurstraat en Kruisstraat in Haasdonk.

De achtervolging vond plaats rond half twee in de namiddag. De vluchtende bestuurder reed zich vast in een veld in de Kruisstraat in Haasdonk en sloeg vervolgens te voet op de vlucht. De politie was massaal aanwezig met verschillende combi’s en anonieme voertuigen. De bestuurder kon in de velden in de omgeving van de Stuurstraat en Kruisstraat ingerekend worden.

Hij werd overgebracht naar het politiecommissariaat voor verhoor. Waarom de man werd achtervolgd, is nog niet duidelijk. De politie wil voorlopig geen commentaar kwijt over de zaak.