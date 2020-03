Verboden de gordijnen te sluiten: nieuw politiereglement om horecazaken in de gaten te houden Kristof Pieters

23 maart 2020

17u55 11 Waasland De drie gemeenten binnen de politiezone Waasland-Noord zullen op vraag van de korpschef een nieuw politiereglement goedkeuren dat horecazaken verplicht om de gordijnen ten allen tijde geopend te houden. De politie heeft sterke aanwijzingen dat een aantal cafés stiekem toch vaste stamgasten toelaat. “Dat gebeurt achter gesloten deur en met de gordijnen dicht. Met dit reglement kunnen we vanop straat zien of men zich aan de regels houdt”, zegt korpschef Leo Mares.

De politiezone Waasland-Noord hield in de eerste dagen na de verplichte sluiting doorgedreven controles. “Toen bleef het vooral bij waarschuwingen maar wie nu nog klanten ontvangt, is hardleers en moet bestraft worden”, zegt Mares. “We hebben sterke vermoedens dat een aantal cafés nog steeds de deuren opent voor vaste stamgasten. We hebben enkel aanwijzingen van buurtbewoners, maar het grote probleem is de bewijslast. We kunnen wel aankloppen maar uiteraard doet men de deur niet open. We mogen zonder bewijzen niet zomaar binnendringen. Een gesloten café verschilt juridisch gezien niet van een privéwoning. We moeten over concrete elementen beschikken om binnen te kunnen gaan.”

Doeken voor de ramen

Omdat heel veel horecazaken niet alleen deuren maar ook ramen hebben afgesloten, is het voor de politie bijzonder moeilijk om vaststellingen te doen vanop de openbare weg. “We hebben weet van cafés waar zelfs doeken voor de ramen zijn gespannen zodat er zeker nergens inkijk is. Dit roept natuurlijk meteen vragen op bij onze diensten. Daarom dat we nu aan de betrokken burgemeesters hebben gevraagd om een nieuw politiereglement goed te keuren”, vervolgt Mares. “We willen alle horecazaken verplichten om de gordijnen ten allen tijde geopend te houden. Op die manier kunnen onze mensen tijdens het patrouilleren meteen zien of iedereen zich aan de regels houdt.”

Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) heeft het nieuwe reglement vandaag al ondertekend. Ook hij wil paal en perk stellen aan de hardleerse overtreders. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en mogen niet tolereren dat enkele hardleerse horecabazen de regels aan hun laars lappen.”

Ook overtredingen bij handelszaken

Ook in andere politiezones in de regio Waasland neemt niet iedereen het even nauw met de opgelegde maatregelen. Afgelopen weekend werden in de politiezone Kruibeke-Temse verschillende pv’s opgesteld. “Dit zowel bij handelszaken die de opgelegde sluiting niet naleefden als bij personen die samen verzamelden”, zegt woordvoerster Elke Wauters. “Onder meer op speelpleinen en speeltuinen waren er personen in overtreding. De politie blijft hierop controleren.”

Jongeren op de bon voor samenscholing

In Lokeren had de politie zondag eveneens de handen vol met mensen die het samenscholingsverbod overtraden. Een inwoner van Daknam nodigde vier vrienden uit voor een gezellige namiddag bij hem thuis. Zij werden allen geverbaliseerd. Omstreeks 20 uur kreeg de politie melding van een samenscholing in het Patershof. Bij aankomst vluchtte het groepje weg. Een 17-jarige jongen kon gevat worden. Hij werd geverbaliseerd. Ook drie vrienden (een twintiger en dertigers) in een centrumstraat die samen een hapje wilden eten, vlogen op de bon. Tot slot was er omstreeks 21.30 uur nog een samenscholing van jongeren in het Park ter Beuken. Ze vluchtten weg, maar één van hen werd gevat.