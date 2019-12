Veel verkeershinder op E34 nadat uitzonderlijk transport vuur vat Kristof Pieters

05 december 2019

11u44 1 Vrasene Het verkeer op de E34 richting Antwerpen heeft donderdagochtend zware hinder ondervonden door een brandende vrachtwagen. Net voor de afrit Vrasene vatte het uitzonderlijk transport vuur.

De dieplader was voorzien van hydraulische leidingen om de wielen te sturen waardoor er veel olie aanwezig was. Dit zorgde ervoor dat het vuur al snel hevig woedde. De Franse bestuurder en de chauffeur van een begeleidende signalisatiewagen konden maar weinig beginnen tegen de vlammen. De trucker kon wel de trekker loskoppelen om te vermijden dat die ook vuur zou vatten. De opgeroepen brandweer moest schuim gebruiken om de vlammen te kunnen bedwingen. Waarschijnlijk lag een defect aan de remmen aan de oorzaak van de brand. De lading van de vrachtwagen, een kolossale vorklift met een gewicht van zo’n 75 ton met bestemming Waaslandhaven, bleef wel nagenoeg ongeschonden.

Het takelen van de vrachtwagen was echter een erg lastige klus die heel wat tijd in beslag nam. Omdat er een identieke vrachtwagen achter de getroffen truck reed kon men met diens hulp het gevaarte uiteindelijk wegslepen naar de afrit Vrasene, anderhalve kilometer verderop.

De verkeershinder door het incident was enorm groot. Tijdens het blussen was de weg tijdelijk afgesloten. Pas na een tijdje werd één van de twee rijstroken vrijgemaakt, maar in volle ochtendspits groeide de file zeer snel aan. Op een bepaald moment stond het verkeer stil vanaf Moerbeke, bijna 20 kilometer verderop. Ook op lokale wegen in Stekene, Sint-Gillis-Waas en Vrasene zat het verkeer een tijdlang muurvast.