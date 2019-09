Veel interesse voor open training van Hockey Club Beveren Kristof Pieters

10 september 2019

12u00 11 Beveren Hockey Club Beveren heeft een succesvolle open training gehouden. Wie zin had, kon op de ‘vriendjesdag’ komen proeven van veldhockey en zelf een stick in de hand nemen. Meer dan 40 kinderen en jongeren kwamen een kijkje nemen.

Hockey zit in ons land duidelijk in de lift en dat succes is onder meer te danken aan de fraaie prestaties van zowel de heren als dames van het nationale elftal. Ook bij Hockey Club Beveren merken ze de groeiende populariteit van de sport. Tijdens een open training kwamen er maar liefst 40 jongeren langs om de sport zelf eens uit te proberen. “September is traditioneel de maand waarop sportclubs hun deuren openzetten voor geïnteresseerden en ook bij ons stond een ‘vriendjesdag’ op het programma”, zegt voorzitter Hans D’Olieslager. “Leden van de club konden een vriend of vriendinnetje uitnodigen om te komen meetrainen. Wie wou, kon zich daarna ook inschrijven.”

Hockey Club Beveren werd twee jaar geleden opgericht door enkele ouders en telt intussen al 105 leden tussen 4 en 16 jaar. Sinds 2018 speelt de club competitiewedstrijden. Trainen gebeurt op woensdagnamiddag en zondagvoormiddag, de competitiewedstrijden worden gespeeld op zaterdag. Omdat Hockey Club Beveren het kunstgrasveld van FC Bosdam gebruikt voor de trainingen, worden de thuiswedstrijden gespeeld op de Wilrijkse Pleinen.

Enkele maanden geleden werd een nieuw bestuursteam samengesteld om de club nog verder uit te bouwen en te professionaliseren. “Daarvoor zijn we trouwens nog op zoek naar extra trainers”, klinkt het. Meer info: http://hockeyclubbeveren.be