Vandalenstreken in boothuis Grote Geule, Natuurpunt roept op tot meer sociale controle Kristof Pieters

16 april 2020

18u39 0 Kieldrecht De voorbije weken hebben vrijwilligers van Natuurpunt meermaals ongewenst bezoek vastgesteld aan het boothuis en de leegstaande woning naast het natuurreservaat de Grote Geule in Kieldrecht. De al dan niet nachtelijke bezoekers hebben ramen ingeslagen en deuren en sloten geforceerd. Ze zijn zelfs met de roeiboot gaan varen op de kreek nadat ze die van de ketting losgewrikt en zwaar beschadigd hadden.

Conservator Benjamin Vergauwen heeft aangifte gedaan bij de politie. Hij en de medewerkers van Natuurpunt hebben vermoedens wie de schuldigen zijn. Het zou gaan om een groepje jongeren die er in de buurt te zien waren bij het bootje varen. Deze vandalenstreken zetten een domper op het enthousiasme waarmee enkele natuurliefhebbers gestart waren om het pittoreske huis, dat sinds de verhuis van de bewoonster naar het rusthuis leeg staat, te renoveren en een andere bestemming te geven. Ook het boothuis is aan een dringende opknapbeurt toe.

De oude woning is eigendom van Natuurpunt maar het perceel is eigendom van de gemeente Beveren. “De bedoeling is om van het huis een ontvangst- en ontmoetingsruimte te maken voor bezoekers aan het natuurreservaat”, legt Benjamin Vergauwen uit. “Het boothuis zelf is hiervoor iets te klein en we kunnen er ook geen sanitair voorzien. Daarom dat we beide gebouwen willen aanpakken. Het is de ideale uitvalsbasis voor het maken van excursies. Tijdens enkele werkdagen werden de voorbije maanden al de wilgen geknot, de oude koterijen afgebroken en het puin afgevoerd. Voor die laatste klus stelde een lokale aannemer gratis containers ter beschikking. Ondertussen zijn zes architectuurstudenten van de KU Leuven gestart met het opmeten van de gebouwen en het uittekenen van een basisplan. We hopen via sponsoring aan de nodige fondsen te geraken om de plannen uit te werken. Het boothuis is toch wel een symbool voor de Grote Geule. Iedereen die Kieldrecht binnenrijdt, zal deze eyecatcher ongetwijfeld al gezien hebben. We willen het dan ook redden van verval. Het zou bijzonder jammer zijn als het zo ver verloedert dat enkel afbraak nog rest. Dan zou een stuk erfgoed in Kieldrecht verdwijnen. Door de hele coronacrisis ligt nu natuurlijk een en ander stil, ook bij de studenten.”

Oogje in het zeil houden

Natuurpunt vraagt de buurtbewoners dan om ook een oogje in het zeil te houden en de conservator of de politie te contacteren als ze onregelmatigheden vaststellen. “Het vandalisme zet niet alleen een rem op de renovatieplannen van de site, het betreden van het gebied is — zeker ’s nachts — ook niet zonder gevaar”, klinkt het. Conservator Benjamin Vergauwen is te bereiken via mail (vergauwen.benjamin@gmail.com) of telefonisch op 0488 484 433.