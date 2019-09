Vandalen slaan nu toe buiten de dorpskom van Doel: leegstaande boerderij volledig uitgebrand Kristof Pieters

29 september 2019

15u53 0 Beveren Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag voor de zoveelste keer toegeslagen in Doel. Aan de Oostlangeweg werd brand gesticht in een leegstaande boerderij. Omdat het vuur laattijdig werd opgemerkt was de brand al uitslaand bij aankomst van de opgeroepen brandweer. Het huis brandde dan ook volledig uit. Opvallend: door camerabewaking is de overlast in het centrum afgenomen maar vandalen hebben nu hun actieterrein verlegd buiten de dorpskom.

Het gaat sowieso om kwaad opzet want de woning was sinds een jaar of drie verlaten en afgesloten van het elektriciteitsnet. Het gaat om een van de weinige leegstaande woningen in Doel die nog niet dichtgemaakt zijn. Maritieme Toegang heeft de overige huizen in Doel hermetisch laten afsluiten met stalen platen. Bij deze boerderij, die net buiten het dorpscentrum is gelegen, was dat nog niet gebeurd. De daders konden zich waarschijnlijk via de toegangspoort aan de straatzijde een toegang verschaffen tot het erf. Het vuur werd kort voor middernacht opgemerkt. Op dat moment was de brand al een tijdje aan het woeden. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde, sloegen de vlammen al door het dak. Van de boerderij blijft dan ook weinig over. Het woonhuis brandde volledig uit. Van de daders ontbreekt elk spoor.

Het is niet de eerste keer dat er brand wordt gesticht in Doel. Er zijn de voorbije jaren al heel wat maatregelen getroffen om de criminaliteit en de overlast in het Scheldedorp aan banden te leggen. Zo werden er camera’s geplaatst en kan men het dorp met een auto enkel inrijden via een slagboom die opent na het scannen van de identiteitskaart. In het centrum is de overlast hierdoor sterk afgenomen, maar het lijkt er op dat mensen met slechte bedoelingen zich nu net buiten de bewaakte zone gaan ophouden zoals nu aan de Oostlangeweg.

In de voorbije politieraad kaartte gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) het probleem al aan. “Ondanks het feit dat er nu een tiental camera’s in Doel staan, zijn er nog altijd meldingen van vandalisme en ook van bedreigingen”, weet hij. Volgens korpschef Leo Mares is vooral de bewijslast, of beter gezegd het gebrek eraan, een groot probleem. “We kunnen de nummerplaten wel scannen en lezen maar we moeten de mensen daarna ook nog kunnen linken aan feiten. Recent hebben we wel nog vier Nederlanders geïdentificeerd en uit Doel gezet omdat ze geen duidelijke reden konden geven voor hun aanwezigheid.”

Stevenheydens stelt nu voor om bijkomend parkeerboetes uit te schrijven om vandalen af te schrikken. Die gebruiken immers de slagboom met identiteitskaart niet om het dorp in te rijden en parkeren zich meestal buiten het centrum, zoals op de Oostlangeweg. “Door een parkeerverbod in te voeren en die wagens te verbaliseren, kan men vandalen afschrikken”, denkt Stevenheydens.