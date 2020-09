Van Moer Cycling Team durft toekomstplannen te maken Erik Vandeweyer

15 september 2020

18u27 0 Beveren Wielerclubs hebben helse tijden achter de rug. Stilaan klaart de hemel uit, maar onzekerheid blijft een belangrijke factor. Toch laten sommige wielerclubs zich niet afschrikken door corona. Bij het Van Moer Cycling Team organiseert men deze maand infovergaderingen naar volgend jaar toe. Men kijkt met voorzichtig optimisme naar de toekomst.

Namens de Raad van Bestuur voert Erwin Boeye het woord. “Toen corona uitbrak, hebben we in eerste instantie de trainingen aangepast. Er werd in groepjes gereden op een parcours dat uitgestippeld was op hun Garmin. Bij de nieuwelingen en de juniores was er een volgwagen. Toen er opnieuw koersen op de kalender kwamen, hebben we geprobeerd om te starten waar dat kon. Mijn eigen zoon rijdt bij de juniores. Ik spreek dus uit ervaring. Het is geen gemakkelijke situatie voor de renners. Je schrijft je in voor een koers, maar een week voor de bewuste datum blijkt dat alles geannuleerd wordt. Op dat moment vind je onmogelijk nog een plaats op een andere wedstrijdlijst.”

Alternatieven

Erwin Boeye en zijn team gingen daarop op zoek naar alternatieven. “We hebben in Frankrijk gezocht, maar het is niet evident om daar meteen aan de bak te komen. We hebben wel goede contacten kunnen leggen met de organisatoren naar volgend seizoen toe. Je moet die koersen ook leren kennen. Ik vernam dat er soms wedstrijden waren waar de renners rechts koersten en links wagens reden. Ideaal lijkt me dat niet. Ook in Nederland werd gezocht. De wedstrijden daar lijken me meestal coronaproof. Onze juniores konden er aan de slag in koersen waar ook de beloften aantraden. Het niveau is er goed, maar de afstanden blijven beperkt tot een zestigtal kilometer. Onze jongens moesten het opnemen tegen ervaren eliterenners zonder contract als Jeroen Das en Stijn Goolaerts. Vorig weekend waren ze actief in Bergen-op-Zoom. Een aantal reed na afloop nog met de fiets terug naar huis, zodat ze aan een totaal van 120 kilometer kwamen en een fijne namiddag beleefden.”

Kampioenschappen

Volgend weekend werken de juniores hun Belgisch kampioenschap op de weg af. Erwin Boeye blikt vooruit. “We starten met tien juniores in Koksijde. Nadien werken ze hopelijk de GP Philippe Gilbert en de Ster van Zuid-Limburg af. De nieuwelingen krijgen hun Belgische titelstrijd begin oktober voorgeschoteld in Affligem.”

De toekomst

Erwin Boeye maakt ook werk van de verdere begeleiding van zijn renners. “We hebben een aantal juniores die volgend seizoen van ploeg moeten veranderen, omdat we geen beloften hebben. We willen niet dat die tweedejaars moeten gaan schooien bij clubs om onderdak te vinden. We hebben ons geëngageerd om mee met hen die stap te zetten. Veel renners hebben op die manier al een club gevonden voor volgend jaar. Onze eigen club hoeft zich ook geen zorgen te maken voor de komende campagne. Voor 2021 hebben we dankzij goede sponsors financiële zekerheid.”

Infovergaderingen

Op woensdag 23 september en donderdag 24 september organiseert het bestuur van het Van Moer Cycling Team infovergaderingen voor nieuwe leden. Die gaan door in het voormalige gemeentehuis van Haasdonk (Pastoor Verwilghenplein 5, telkens om 19.30 uur). Jongens en meisjes geboren in 2007 tot 2013 worden op woensdag verwacht. Jongens geboren in 2005 en 2006 en meisjes geboren in 2003 tot 2006 worden op donderdag verwacht. De clubwerking voor volgend seizoen en de opstart van de werking bij de meisjes worden uit de doeken gedaan. Omwille van corona wordt gevraagd om maximaal met twee personen per lid aanwezig te zijn.