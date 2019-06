Van Jean-Marie Pfaff tot Timtation: vedetten en oude voetbalgloriën brengen eerbetoon aan Domi Kristof Pieters

30 juni 2019

16u19 1 Beveren Op de velden van KSK Kallo vond zaterdag een groot voetbaltornooi plaats als eerbetoon aan Dominique ‘Domi’ Lefèvre. De ex-voetballer overleed vorige week op 37-jarige leeftijd. Het geplande benefiet van zaterdag werd in samenspraak met de familie niet afgelast. In de plaats werd het een hulde.

Het was zweten op het grasveld, maar toch kwamen er in totaal 40 ploegen opdagen voor het tornooi. De ploeg Hangover 96 ging met de trofee naar huis. De match met vedetten en oude voetbalgloriën werd gewonnen door de ploeg van Tim ‘Timtation’ Wauters. Jean-Marie Paff stond op zijn 65ste terug in doel voor de andere partij. Hij gaf het beste van zichzelf, maar moest de duimen leggen.

Organisatoren Jonathan Bosman en Robin Cammaert zijn tevreden over de grote opkomst. Voor de eerste wedstrijden werd telkens een minuut stilte gehouden. Het ingezamelde geld zal nu geschonken worden aan een ander goed doel.