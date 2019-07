Valpartij in groep fietsers bij kruisen van auto, vrouw lichtgewond Kristof Pieters

09 juli 2019

Een fietsster is maandagavond rond 17 uur ten val gekomen aan de Vliegenstal in Vrasene. De vrouw reed in groep met een negental andere fietsers. De fietsers reden achter elkaar. Het ongeval gebeurde bij het kruisen van een auto. Het slachtoffer raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.