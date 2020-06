Vakantiekampen in zomer: elk kind blijft gedurende eenzelfde week in dezelfde contactbubbel Kristof Pieters

14 juni 2020

10u24 0 Beveren Er zullen deze zomer heel wat opvangmogelijkheden en vrijetijdsactiviteiten zijn voor kinderen. Hierbij moeten wel een aantal coronamaatregelen gevolgd worden. Dit maakt dat sommige initiatieven iets anders zullen georganiseerd worden. Zo moet elk kind gedurende eenzelfde week in dezelfde contactbubbel blijven.

Na de versoepeling van de coronamaatregelen en de heropening van de winkels en de horeca komt het leven stilaan terug op gang in Beveren. Met de vakantie in zicht, werden er ook een aantal beslissingen genomen rond onder meer kinderopvang en vakantiekampen.

Ook deze zomer kan elk kind terecht in Beveren voor tal van activiteiten. De inschrijvingen bij ’t Boelleke en ’t Ballonneke zijn al gestart en vanaf 21 juni kan men het aangepast aanbod van Vakantietoppers bekijken op de website. Dat zal er lichtjes anders uit zien dan vroeger omdat de kampen moeten voldoen aan de richtlijnen van de overheid. Elk kind blijft gedurende eenzelfde week in dezelfde contactbubbel. Dit wil zeggen dat men per week maar voor één opvangmogelijkheid kan kiezen. De mogelijkheid tot inschrijven is er vanaf 24 juni 19 uur.

Heropening bib

Bib Beveren en Bib Kieldrecht heropenden ondertussen de deuren. Na de succesvolle afhaalservice, kunnen leners er opnieuw terecht. De andere filialen blijven voorlopig gesloten.

Beverse Markt

Men kan al een tijdje opnieuw naar de dinsdagmarkt in Beveren. De markt werd wel beperkt tot 50 kramen in de Peperstraat en Stationsstraat. Marktbezoekers volgen de looplijnen met ingang langs de Peperstraat.

Fietsen en wandelen

De sportdienst stippelde enkele mooie fiets –en wandeltochtjes uit doorheen Beveren en de deelgemeenten. Samen met de zomereditie van ‘Onze Gemeente’ ontvangen inwoners ook nog een extra brochure met tips voor een zomer in eigen gemeente. Daarbij gaat ook heel wat aandacht naar VIJDAWA, het project rond Joos Vijd, Beverenaar én schenker van het wereldberoemde schilderij Lam Gods. Corona dwarsboomde de eerdere lancering maar deze zomer maakt VIJDAWA een doorstart.

Begeleiding

De gemeente Beveren sloot een samenwerkingsovereenkomst af met Dyzo. Hier kunnen Beverse ondernemers en zelfstandigen in nood gratis terecht voor deskundige begeleiding. Meer info op www.dyzo.be.