Assistentiewoningen Uniek project assistentiewoningen: geen enkele woning is identiek

15 november 2019

09u00 0 Beveren In het centrum van Beveren-Waas, op stapafstand van de markt, de centrale winkelstraten en het algemeen ziekenhuis AZ Nikolaas, laat Vastia een cluster met 61 assistentiewoningen optrekken onder de naam Claire Fontaine. “Het verschil met het bestaande aanbod zal opmerkelijk zijn”, onderstrepen Stéphanie Steeland en Bert Belon van het familiebedrijf Vastia.

Dat bestaande aanbod is vrij beperkt, nogal traditioneel en deels verouderd. “Het aanbod berust vooral bij het lokale OCMW. Wie niet voldoet niet aan de voorwaarden om bij het OCMW te mogen huren, moet bij de privésector terechtkunnen”, stelt Belon. Ook de andere bestaande assistentiewoningen in de gemeente zijn er vooral gekomen op initiatief van de zorgsector, in blokvormige gebouwen met lange gangen.

Vijf paviljoenen

Vastia wou daarvan af en een omgeving creëren die veel dichter aansluit bij individuele woonomgevingen. “Daarom hebben we voor Claire Fontaine gekozen voor een groep van vijf kleinschalige paviljoenachtige gebouwen met elk vier woonlagen, gegroepeerd rond een aangelegde binnentuin met vijver. Geen enkele woning is identiek qua omvang en indeling. Per paviljoen en per verdieping zullen er maximaal vier woningen zijn.”

De meeste bestaande assistentiewoningen zijn behoorlijk krap, dat is niet zo in dit project. “Het kleinste assistentieappartement in Claire Fontaine is 59 m² groot, het grootste 102 m². Gemiddeld gaat het om bijna 70 m², dat is ruimer dan zelfs het gemiddelde gewone nieuwe appartement in Vlaanderen. Allemaal hebben ze een eigen terras, het grootste is wel 50 m² groot.”

Naar de zon

Door de opdeling in paviljoenen zijn de assistentiewoningen van Claire Fontaine ook allemaal hoekappartementen, met plafondhoge ramen langs minstens twee muren. Ze zijn maximaal naar de zon georiënteerd. “Met zowel screens als buitenzonwering als een zonwerende laag tussen de dubbele beglazing,” voegt Steeland eraan toe.

Met Christine Conix en Lievois interieurarchitecten trok Vastia gereputeerde namen aan voor het ontwerp van Claire Fontaine. “Het interieurbureau staat ook in voor de individuele begeleiding van de kopers bij hun interieurkeuzes. Maar ook bij het samenstellen van het standaardpakket hanteerden we hoge esthetische en functionele normen. Het ontwerp van de binnentuin is van de hand van Tuinarchitecten Eco.”

Samen in het Grand Café

Voor grotere familiale bijeenkomsten en gemeenschappelijke activiteiten, maar vooral als ontmoetingsplaats komt er langs de voorzijde een Grand Café met terras en ontmoetingsruimte, samen goed voor bijna 400 m². Het Grand Café is voorzien van een volledig uitgeruste keuken waar een chefkok dagelijkse verse maaltijden zal bereiden en waar de bewoners gezellig kunnen vertoeven. Op de verdieping ervan krijgt een inwonende conciërge zijn onderkomen. “Samen met de woonassistente zorgt die voor een 24/7-aanwezigheid van ondersteunende medewerkers. Deze combinatie is uniek bij assistentiewoningen,” aldus Belon.

Een assistentiewoning in Claire Fontaine kost van 195.000 euro voor een kleine unit tot 334.000 euro voor een penthouse. “Op een maand tijd is een kwart ervan al verkocht, vooral aan mensen van 70 à 75 jaar.” Kopers die zelf (nog) niet hun intrek nemen in hun zorgappartement kunnen de verhuring ervan overlaten aan Senior Living Group, waarmee Vastia samenwerkt. De bouwwerken beginnen na Nieuwjaar en moeten voorjaar 2022 afgerond zijn.

Informatieavond

Vastia organiseert diverse informatieavonden om het project toe te lichten aan lokale belangstellenden. De eerstvolgende sessie vindt plaats op maandag 25 november om 19 uur in Van der Valk Hotel Beveren. Inschrijving is noodzakelijk, via www.vastia.be. Extra sessies worden vastgelegd naargelang er meer inschrijvingen volgen.