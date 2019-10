Uniek in Waaslandhaven: zonnespiegels produceren stoom voor reinigen en opwarmen van tanks Kristof Pieters

24 oktober 2019

15u29 0 Beveren Het bedrijf ADPO in de Steenlandlaan heeft er een futuristisch ogende eyecatcher bij. Op het terrein werd een zonnespiegelpark van 1.100 vierkante meter neergepoot. De spiegels draaien mee met de zon. De zonnestralen worden net als bij een vergrootglas gebundeld en warmen een buis met thermische olie op tot 150 graden Celsius. Daarmee wordt vervolgens stoom geproduceerd. Het gaat om een uniek pilootproject in Europa.

ADPO is een logistieke dienstverlener voor de petrochemische industrie. Het was één van de eerste bedrijven in de haven die een groot zonnepanelenpark liet bouwen. Nu wordt geëxperimenteerd met een nieuw baanbrekend project: een zonnespiegelpark. Het is in Europa de eerste keer dat deze technologie in deze sector wordt toegepast.

Het Genkse energiebedrijf Azteq werkte de afgelopen maanden aan de installatie van het zonnespiegelpark dat bestaat uit 1.100 vierkante meter parabolen die op sokkels werden geplaatst. Deze parabolische spiegels bundelen de zonnestralen zoals een vergrootglas en warmen een buis met thermische olie op tot zo’n 150 graden Celsius. De olie gaat vervolgens door een warmtewisselaar waar dan stoom opgewekt wordt. Die wordt ingezet voor het reinigen en opwarmen van tanks en containers. ADPO moest tot nog toe altijd aardgas gebruiken om die stoom op te wekken. Het zonnespiegelpark zal jaarlijks 500 MWh aan gasverbruik vervangen. “Het neemt bovendien nauwelijks plaats in”, zegt managing director Filip De Dijcker. “De parabolen werden geplaatst boven de parking van het bedrijf, boven een spoorlijn en onder een hoogspanningslijn. Het vormt dus ook een mooi voorbeeld van dubbel gebruik van terreinen.”

Minimum 1.000 uren zon per jaar

De zonnespiegels van elk 5 meter lang zijn in lijnen van 120 opgesteld en bewegen met de zon mee om het invallend zonlicht op collectorbuizen te concentreren. Als het te warm zou worden, draaien de spiegels van de zon weg. De temperatuur kan namelijk oplopen tot 400 graden Celsius. “In tegenstelling tot zonnepanelen hebben zonnespiegels wel altijd zonnestralen nodig”, vervolgt De Dijcker. “Dit is op voorhand goed onderzocht. Jaarlijks zijn er minimum 1.000 uren zon en dat is voldoende om het systeem te laten renderen. Bovendien kan die warmte worden opgeslagen in geïsoleerde vaten, zodat ze ook ’s nachts bruikbaar is.”

Meer rendement dan zonnepanelen

De installatie bij ADPO in de Waaslandhaven maakt deel uit van een project waarbij in Vlaanderen drie proefinstallaties met zonnespiegels worden opgesteld. Dit wordt ook ondersteund met subsidies van de Vlaamse overheid. “We willen vooral de haalbaarheid van deze technologie aantonen”, zegt Koen Vermout, CEO van Azteq. “Een zonnespiegelpark produceert drie keer meer energie per geïnstalleerde vierkante meter dan een traditionele zonnepaneleninstallatie. Het is dus een volledig groen alternatief voor de industriële warmtebehoefte en kan daardoor een significante bijdrage leveren aan reductie van CO2-uitstoot.

In totaal zullen drie installaties in Beveren, Oostende en Genk tussen de 1.260 en 1.390 MWh groene warmte per jaar produceren. De drie proefprojecten kosten in totaal 1,425 miljoen euro, waarvan 819.000 euro door de Vlaamse Regering wordt gefinancierd.