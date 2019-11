Uniek experiment in gevaarlijkste tunnel van het land: dosering van verkeer moet aantal ongevallen in Beverentunnel terugdringen Kristof Pieters

26 november 2019

11u45 8 Kallo Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat maatregelen nemen om het aantal ongevallen in de Beverentunnel terug te dringen. Vanaf 2 december zal er voor het eerst in ons land ‘tunneldosering’ worden toegepast. Daarbij wordt het aantal voertuigen dat de tunnel inrijdt, beperkt door het aantal rijstroken tijdelijk te beperken. Zo haalt men de staart van de file uit de tunnel.

De Beverentunnel is één van de gevaarlijkste tunnels van het land. Onderzoek toonde aan dat het steeds gaat om ongevallen in de staart van de files die ontstaan tijdens piekmomenten. Wanneer er net na de tunnel file ontstaat, vertraagt bijgevolg ook het verkeer in de tunnel. Aankomend verkeer merkt de file vaak te laat op en dat zorgt voor aanrijdingen. In 2018 telde men 27 ongevallen in de richting van Nederland en 5 in de andere rijrichting, in 2019 waren het er tot nu toe 26 richting Nederland en 3 richting Gent. Bij de meeste van die ongevallen waren vrachtwagens betrokken.

Gesleuteld aan lichtenregeling

“Omdat een ongeval in een tunnel een veel groter veiligheidsrisico stelt dan een ongeval in open lucht is het zeer belangrijk om die ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Er werd een pakket aan maatregelen genomen om de ongevallencijfers in de Beverentunnel naar omlaag te duwen. Sommigen daarvan, zoals het tijdelijk opheffen van tonnagebeperking op de linkerrijstrook of de invoering van een snelheidsbeperking, zijn al uitgerold. Ook werd er gesleuteld aan de lichtenregeling aan het kruispunt na de afrit Waaslandhaven-Noord.

De invoering van tunneldosering vanaf 2 december is een bijkomende maatregel om de veiligheid verder te verhogen. Door die maatregel zal de file niet verdwijnen, maar ze wordt wel uit de tunnel gehaald, wat het voor alle weggebruikers in de tunnel aanzienlijk veiliger maakt. Het is een beproefde maatregel die bijvoorbeeld in Nederland op ruimere schaal toegepast wordt. Het doel van tunneldosering is dus om ervoor te zorgen dat de file niet in maar vóór de tunnel komt te staan en dat het verkeer gedoseerd door de tunnel rijdt.

Dynamische signalisatieborden

Het systeem werkt dynamisch en zal dus enkel ingeschakeld worden bij detectie van file in de tunnel. De detectie gebeurt door middel van meetlussen in het wegdek. Er zijn in totaal vijf meetlocaties aangebracht. Wanneer er file wordt gedetecteerd zal het aantal beschikbare rijstroken voor de ingang van een tunnel verminderd worden. Dit gebeurt door een of meerdere rijstroken ‘af te kruisen’ op de dynamische signalisatieborden boven de snelweg. Op de beschikbare rijstroken wordt bovendien de toegelaten snelheid verlaagd. Eens in de tunnel zijn weer alle 2 de rijstroken volledig beschikbaar en kan het verkeer vlot rijden. Als er geen file meer wordt gedetecteerd of de file reikt tot voorbij de tunnelmond schakelt het systeem zichzelf automatisch weer uit.

Omdat het om een nieuw experiment gaat worden er volgende week ook bijkomende tekstkarren geplaatst langs de weg om chauffeurs duidelijk te maken dat (en wanneer) er aan tunneldoseren gedaan wordt. Simulaties leren dat het systeem enkele keren per dag op piekmomenten zal ingeschakeld worden. Het naleven van deze maatregel zal streng gecontroleerd worden. Overtreders riskeren zware boetes.