Uitslaande brand legt stalling volledig in de as, brandweer kan overslag vermijden Kristof Pieters

15 juli 2020

12u51 3 Melsele In een stalling aan de Dijkstraat in Melsele heeft woensdagochtend een zware brand gewoed. Dit ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. De hulpdiensten konden vermijden dat het vuur oversloeg naar een houten bungalow en een propaangastank.

Het was een buurvrouw die de zwarte rook en hoge vlammen opmerkte van in haar keuken. Ze verwittigde de brandweer. Op hetzelfde moment was een passant gestopt. Hij kon de bewoners, een ouder koppel, alarmeren door op de deur te slaan. Toen de brandweer arriveerde, stond de stalling achter de woning al volledig in lichterlaaie. Omdat er in het gebouw heel wat werkmaterieel en ook brandbare producten lagen, laaide het vuur hoog op en ontstond er een grote zwarte rookpluim die van kilometers ver zichtbaar was.

Onder meer een kostbare oldtimer motorfiets ging verloren. De brandweer kon wel vermijden dat het vuur zou overslaan naar een propaangastank naast de schuur. Ook de houten bungalow van de eigenaars kon gevrijwaard worden. De bewoners bleven ongedeerd. Een kortsluiting lag vermoedelijk aan de basis van de brand.