Uitslaande brand legt loods met machines en werkmateriaal volledig in de as, geen asbestbesmetting buiten bedrijfsterrein Kristof Pieters

24 juli 2020

05u26 26 Vrasene In de Buitenstraat in Vrasene heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zware brand gewoed in een grote loods van een ruimdienst. In het gebouw stonden allerlei machines en werkmateriaal. Mogelijk lagen er asbestplaten op het dak maar er werden geen cementgebonden deeltjes buiten het bedrijfsterrein gevonden. Er is dus geen gevaar voor omwonenden.

Een buurtbewoner merkte de brand omstreeks kwart voor 1 op en verwittigde de hulpdiensten. Toen die arriveerden, stond de loods van 20 op 50 meter reeds volledig in brand. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. In het getroffen gebouw van ruimdienst Luc Fierens stonden vooral machines en werkmateriaal. Na een goed uur blussen kreeg de brandweer het vuur onder controle, maar het gebouw brandde wel volledig uit. Er moest nog een hele tijd worden nageblust.

Omdat er mogelijk asbestplaten lagen op het dak, kwam ook de milieudienst van de gemeente Beveren ter plaatse. Via het buurtinformatienetwerk werd aan omwonenden gevraagd om veiligheidshalve ramen en deuren gesloten te houden. Het bedrijfsterrein werd preventief afgesloten. Er werden geen cementgebonden deeltjes van het dak gevonden buiten het bedrijventerrein. Er is dus geen gevaar voor de omwonenden. Vandaag worden stalen van het dak getest om vast te stellen of het al dan niet om asbesthoudende cementplaten gaat. Het bedrijf werd verzegeld en er is een branddeskundige aangesteld door het parket. De ruimdienst zal ook maatregelen opgelegd krijgen om het terrein te saneren.

Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. De eigenaar van het gebouw was op het moment dat het vuur uitbrak niet aanwezig.