Uitslaande brand legt grote landbouwloods met machines en werkmateriaal volledig in de as Kristof Pieters

24 juli 2020

05u26 18 Vrasene In de Buitenstraat in Vrasene heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zware brand gewoed in een grote landbouwloods. In het gebouw stonden allerlei machines en werkmateriaal. Er wordt nog onderzocht of er ook asbest is vrijgekomen.

Een buurtbewoner merkte de brand omstreeks kwart voor 1 op en verwittigde de hulpdiensten. Toen die arriveerden stond de loods van 20 op 50 meter reeds volledig in brand. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. In het getroffen gebouw stonden vooral machines en werkmateriaal. Na een goed uur blussen kreeg de brandweer het vuur onder controle, maar het gebouw brandde wel volledig uit. Er moest ook nog een hele tijd worden nageblust.

Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen bij de brand, de milieuambtenaar van de gemeente Beveren en de brandweer deden onderzoek maar konen nog geen uitsluitsel geven. Via het buurtinformatienetwerk werden omwonenden wel gevraagd om veiligheidshalve ramen en deuren gesloten te houden. Ook over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid. De eigenaar van het gebouw was op het moment dat het vuur uitbrak niet aanwezig.