Uitbreiding OC Ermenrike eindelijk op komst: werken vallen wel fors duurder uit en worden op 1,26 miljoen euro geraamd Kristof Pieters

10 mei 2020

18u03 0 Kieldrecht Het verenigingsleven zit er al lang op te wachten maar nu is het verbouwingsdossier van OC Ermenrike eindelijk in een stroomversnelling gekomen. De gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden goedgekeurd. De kosten van het project worden geraamd op 1,26 miljoen euro.

De plannen voor de uitbreiding van het ontmoetingscentrum Ermenrike slepen intussen al enkele jaren aan. De gemeente twee jaar geleden de ontwerper aan de deur omdat hij na anderhalf jaar nog altijd niks op papier had gezet. Er moest een nieuwe ontwerper worden aangesteld waardoor het project heel wat vertraging opliep.

Van Wassenhove Architecten klaarde de klus nu wel en diende een definitief ontwerp in. Er komt een fysieke scheiding tussen de gang en de foyer. De foyer zelf wordt groter en er komt een bijkomende polyvalente zaal. Het is een volwaardige zaal met een capaciteit voor 150 personen. Verenigingen kunnen er teerfeesten en andere festiviteiten houden. Verder is er een repetitieruimte voorzien voor de harmonie, een les-/demonstratiekeuken en bijkomende bergruimtes.

Tegelijk met de uitbreidingswerken wordt ook de warmteproblematiek van de bib aangepakt. De glazen wanden zorgen in de zomer voor hoge binnentemperaturen. Ook zullen stukken van het gevelpleisterwerk vervangen worden die vervuild en beschadigd zijn. Op het plat dak komt nieuwe roofing en de stookplaats, die 20 jaar oud is, wordt vernieuwd. Tot slot wordt ook de podiumberging achter het toneel vergroot en het sanitair vernieuwd met inbegrip van een mindervalidentoilet.

De werken werden oorspronkelijk begroot op 600.000 euro maar doordat er gaandeweg het project andere mankementen naar boven kwamen is het kostenplaatje intussen opgelopen tot 1,26 miljoen euro.

Oppositiepartij Groen vindt wel dat de werken duurzamer hadden gemogen. De partij stelt voor om een groendak te voorzien en zonnepanelen. “Dit is een redelijk klassiek ontwerp geworden”, zegt Ann Vermeulen. “Geen twijfel dat het voldoet aan de huidige normen en verplichtingen, maar waarom durft de gemeente geen duurzamere en ecologische keuzes maken? Ook de isolatiematerialen kunnen beter.” Het gemeentebestuur zal enkele suggesties bekijken. Wat betreft de zonnepanelen is er een ruimer onderzoek bezig waarbij alle gemeentelijke infrastructuur wordt doorgelicht op de mogelijkheid en wenselijkheid van zonnepanalen.