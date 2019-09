Tweede platen- en cd-beurs in feestzaal Sint-Michiel Kristof Pieters

05 september 2019

15u42 0 Beveren Vinyl is al een tijdje terug van weggeweest en wordt steeds populairder. De Kieldrechtse Verzamelaarsvrienden organiseren daarom voor de tweede maal een platen- en cd-beurs in feestzaal Sint-Michiel.

Hoewel we leven in een digitale wereld stijgt het aantal vinylverzamelaars nog steeds. Op de beurs op zondag 8 september komen alle genres aan bod. Ook wie op zoek is naar accessoires voor vinyl en cd’s ((bescherm-)hoezen, reinigingsproducten, covers, doosjes...) kan op deze beurs terecht. Liefhebbers van muziek van piratenzenders (Radio Caroline, Veronica, Mi Amigo...) kunnen langs bij een specialist ter zake. De beurs is open van 9 tot 15 uur. De inkomprijs bedraagt slechts 1 euro. Meer info: Nico De Nijs, 0477/62.48.02 of kieldrechtseverzamelaars@gmail.com