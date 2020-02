Tweede dode na crash Beverentunnel mvdb

05 februari 2020

11u16

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 58 Beveren Een man die gistermiddag levensgevaarlijk gewond raakte bij de zware kettingbotsing in de Beverentunnel, is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen, meldt de Gemeente Beveren. De balans staat nu op twee doden, vier zwaargewonden en 44 lichtgewonden.

65 andere betrokkenen kwamen er zonder kleerscheuren van af. Een vrachtwagen reed gistermiddag iets na 13 uur in op de file in de Beverentunnel in het Antwerpse havengebied. Een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur merkte de file te laat op en reed aan hoge snelheid in op de staart ervan. In totaal waren drie vrachtwagens, twee bussen en een personenwagen betrokken. Bijna alle gewonden zijn werknemers van Katoen Natie, die met een speciale busdienst op weg waren naar hun werk in de Waaslandhaven.



Het CAW, de dienst Slachtofferhulp en de werkgevers en interimkantoren waar slachtoffers aan verbonden waren, organiseren de verdere nazorg na het ongeval.



Er loopt ook een onderzoek naar de oorzaak van de botsing. Er is een verkeersdeskundige aangesteld die onder meer de camerabeelden van in de tunnel zal raadplegen.

